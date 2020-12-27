.Mehmet Akif Ersoy'u canlandıracak olan Yavuz Bingöl'e tepki: "Akif'i oynayacak başka aktör mü kalmadı!"

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alacak olan 'Akif' isimli film için start verildi. Filmde Mehmet AKif Ersoy'u kimin canlandıracağı merak konusuydu. O isim ortaya çıktı.

Yavuz Bingöl'ün, "Âkif" isimli filmde İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy rolünü canlandıracağı öğrenildi.

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklâl Marşı'nı yazdığı dönemi konu alan filmin çekimlerine geçtiğimiz gün başlandı.

"ARAPÇA VAAZ VERDİĞİ İÇİN ARAPÇA ÇALIŞIYORUM"

Filmde başrol olarak yer alan ünlü türkücü Yavuz Bingöl'ün rolü hakkında yaptığı açıklama ise sosyal medyada büyük tepki aldı. Bingöl açıklamasında;“Mehmet Akif özellikle şair olduğu ve camilerde Arapça vaazlar verdiği için Arapça çalışıyorum” ifadesini kullandı.

"AKİF'İ OYNAYACAK AKTÖR MÜ KALMADI?"

Konuya ilişkin tepkisini dile getiren yazar ve şair Özcan Ünlü, “Koskoca Türkiye’de ilk defa adamakıllı bir Mehmet Akif filmi çekiyorsunuz. Başrolünü Yavuz Bingöl isimli türkücüye veriyorsunuz. Allah’ın aşkına... Şu memlekette Akif’i oynayacak bir aktör kalmadı mı?” diye sordu.

"ARAPÇA VAAZ VERDİĞİNİ SANACAK KADAR CAHİL"

Ünlü'nün paylaşımını alıntılayan ve Mehmet Akif çalışmalarıyla tanınan yazar D. Mehmet Doğan, Bingöl’ün “Rolüm için Arapça çalışıyorum” açıklamasını şu ifadelerle eleştirdi:

“Bu türkücü aktör Mehmed Âkif'in camilerde Arapça vaaz verdiğini sanacak kadar câhil. Âkif Arapça vaaz verdiği için Arapça öğrenmeye çalışıyormuş! Türkçesi ne kadarsa!”