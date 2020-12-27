Elbruz Dağları'nda Çığ felaketi! 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de kayıp!Kısıtlamayı hiçe sayıp boş arazide kahvaltı eden 13 kişiye 41 bin lira para cezası!Mehmet Akif Ersoy'u canlandıracak olan Yavuz Bingöl'e tepki: "Akif'i oynayacak başka aktör mü kalmadı!"Dünyaca ünlü Rapçi Cardi B'den kızına bin dolarlık oyuncak bebek!Prof. Dr. Bingür Sönmez aşı yaptırmak istemeyenlere 'Vatan Haini' dedi: Onlara Kız Bile Vermeyeceğiz29 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de yeni yıla özel indirimler27 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu | İşte A101'de haftanın yeni yıldızları!Elazığ'da 5.3'lük depremin yaşandığı anlarda bir vatandaş kendini camdan aşağı attı!Saldırı girişimindelerdi... 15 PKK/YPG'li terörist öldürüldüKovid-19 salgınını fırsat bilip cezaevinden izin alan kapkaççı rahat duramadı!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Mehmet Akif Ersoy'u canlandıracak olan Yavuz Bingöl'e tepki: "Akif'i oynayacak başka aktör mü kalmadı!"

Mehmet Akif Ersoy'u canlandıracak olan Yavuz Bingöl'e tepki: "Akif'i oynayacak başka aktör mü kalmadı!"

'Âkif' filminde canlandırdığı Mehmet Akif Ersoy rolü için "Camilerde Arapça vaazlar verdiği için Arapça çalışıyorum” diyen Yavuz Bingöl’e’ sosyal medyadan tepkiler peş peşe geldi.

Mehmet Akif Ersoy'u canlandıracak olan Yavuz Bingöl'e tepki: "Akif'i oynayacak başka aktör mü kalmadı!"

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alacak olan 'Akif' isimli film için start verildi. Filmde Mehmet AKif Ersoy'u kimin canlandıracağı merak konusuydu. O isim ortaya çıktı.

Yavuz Bingöl'ün, "Âkif" isimli filmde İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy rolünü canlandıracağı öğrenildi.

Mehmet Akif Ersoy'u canlandıracak olan Yavuz Bingöl'e tepki: "Akif'i oynayacak başka aktör mü kalmadı!"

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklâl Marşı'nı yazdığı dönemi konu alan filmin çekimlerine geçtiğimiz gün başlandı.

"ARAPÇA VAAZ VERDİĞİ İÇİN ARAPÇA ÇALIŞIYORUM"

Filmde başrol olarak yer alan ünlü türkücü Yavuz Bingöl'ün rolü hakkında yaptığı açıklama ise sosyal medyada büyük tepki aldı. Bingöl açıklamasında;“Mehmet Akif özellikle şair olduğu ve camilerde Arapça vaazlar verdiği için Arapça çalışıyorum” ifadesini kullandı.

.Mehmet Akif Ersoy'u canlandıracak olan Yavuz Bingöl'e tepki: "Akif'i oynayacak başka aktör mü kalmadı!"

"AKİF'İ OYNAYACAK AKTÖR MÜ KALMADI?"

Konuya ilişkin tepkisini dile getiren yazar ve şair Özcan Ünlü, “Koskoca Türkiye’de ilk defa adamakıllı bir Mehmet Akif filmi çekiyorsunuz. Başrolünü Yavuz Bingöl isimli türkücüye veriyorsunuz. Allah’ın aşkına... Şu memlekette Akif’i oynayacak bir aktör kalmadı mı?” diye sordu.

"ARAPÇA VAAZ VERDİĞİNİ SANACAK KADAR CAHİL"

Ünlü'nün paylaşımını alıntılayan ve Mehmet Akif çalışmalarıyla tanınan yazar D. Mehmet Doğan, Bingöl’ün “Rolüm için Arapça çalışıyorum” açıklamasını şu ifadelerle eleştirdi:

“Bu türkücü aktör Mehmed Âkif'in camilerde Arapça vaaz verdiğini sanacak kadar câhil. Âkif Arapça vaaz verdiği için Arapça öğrenmeye çalışıyormuş! Türkçesi ne kadarsa!”

 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT