Samsun Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Mustafa Kemal Ortaokulu koordinesinde düzenlenen Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini güzel okuma yarışması yapıldı.

Mustafa Kemal Ortaokulu konferans salonunda ortaokullar arası düzenlenen yarışmada öğrenciler Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a ait şiirleri ezbere okudular. Öğrencilerin performansı büyük beğeni topladı.Yarışma jürisinin değerlendirmeleri sonucunda birinci Fatih Ortaokulu öğrencisi Sevil Taştan oldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Kemal Ortaokulu Müdürü Ali Hatipoğlu, Şube Müdürü Zekeriya Akbağ ve Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürü Ali Hatipoğlu tarafından verildi.

Kaynak: İHA