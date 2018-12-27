Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı

ÇANAKKALE (AA) - Şiirlerinde milli ve manevi duyguları ön plana çıkaran, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82. yılında, hayatının bir bölümü geçirdiği Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki evinde düzenlenen törenle anıldı.

Ersoy'un çocukluğunun bir bölümünü geçirdiği ve restore edilerek müze haline getirilen evinde düzenlenen programa, protokol üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Anma programına Ezine Kaymakamı ve Bayramiç Kaymakam Vekili Ali İkram Tuna, Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tetik, kamu kurum ve kuruşlarının temsilcileri, okul idarecileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Programda konuşan Kaymakam Etik, "Milli şairimizi, çocukluğunu geçirdiği evde anıyoruz. Ersoy, şairliğinin yanında vaiz, veteriner, hafız ve sporcu gibi özelliklere sahiptir. Kendisi, önemli bir mücadele adamıdır. Milli şuuru oluşturmak için büyük çaba göstermiştir." dedi.

Belediye Başkanı Arslan ise şunları söyledi:

"Özel bir mekanda, özel bir insanı anıyoruz. Açmış olduğumuz müzeyle Mehmet Akif Ersoy'u her yaştan vatandaşımız daha yakından tanıyor. Bu vesileyle birçok vatandaşımız ilçemizi ziyaret ediyor. Ersoy, dosdoğru bir adamdı. Doğular ve haksızlık karşısında mücadele etti. Kendisinin çocukluğunu ilçemizde geçirmesi anlamlıdır."



Kaynak: AA