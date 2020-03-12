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Mehmet Akif Gebze’de anıldı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü nedeniyle Gebze Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Mehmet Akif Gebze’de anıldı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü nedeniyle Gebze Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün de katıldığı etkinliklerde, öğrencilerin İstiklal Savaşı yıllarını anlatan tiyatro gösterisi sahnelendi. Törene Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz'ün yanı sıra ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Öğrencileri kutlayan ve tek tek hatıra fotoğrafı çektiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim ederek kutladı.

Mehmet Akif Gebze’de anıldı

Mehmet Akif Gebze’de anıldı

Kaynak: İHA




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