Eğitim-Bir-Sen Fatsa Temsilciliği tarafından Şair-Yazar Şaban Abak'ın konuşmacı olarak katıldığı Eğitim-Bir-sen ve Memur-Sen kurucusu merhum Mehmet Akif İnan'ı anma programı düzenlendi.

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen program Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilcisi Aydın Koç'un konuşması ile başladı. Koç, " Türkiye'ye yeni bir sendikal bakışı kazandıran, vesayetlere boyun eğmeyen, özgürlüklerden yana tavır koyan kurucu genel başkanımız merhum Mehmet Akif İnan'a olan vefamızı göstermek amacıyla böyle bir programı gerçekleştirdik" dedi.

Programda konuşmacı olarak katılan Şair-Yazar Şaban Abak, merhum Mehmet Akif İnan'ın hayatı ve genel konularda katılımcılara bilgiler aktardı.

Kaynak: İHA