Mehmet Akif Kalaycı kimdir? Kaç yaşına? Nereli?

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulanlar ve bulamayanlar da çok konuşuldu. Listede yer almayan Mehmet Akif Kalaycı merak konusu oldu.

MEHMET AKİF KALAYCI KİMDİR? KAÇ YAŞINA? NERELİ?

Av. Mehmet Akif Kalaycı 12 Ekim 1984 (37 yaşında) tarihinde Ankara da dünyaya geldi.. İlköğretimini Solfasal Hali Naci Mıhçıoğlu ilkokulunda tamamladı. Orta okulu ve lise eğitimini Özel Yavuz Sultan Kolejinde tamamladı.

Lisan eğitimine Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başladı, 2011 yılında hukuk fakültesinden mezun oldu. Avukatlık stajını Ankara da tamamladıktan sonra bir süre serbest avukat olarak çalıştı.

2012 yılında Birleşik Krallık/ Cambridge Shire’de mesleki İngilizce derslerine başladı ve daha sonra West London Brunel Üniversitesi Uluslararası Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Uluslararası finansal düzenlemeler, Enerji Şartı sözleşmesine göre tahkim, telif ve fikri mülkiyet hakları alanlarında çalışmalar yayınladı.

Üniversite yıllarında öğrenci topluluklarına ve sivil toplum örgütlerine karşı hep ilgili olan Kalaycı, öğrenci konseyinde aktif yöneticilik yaptı. Hukuk Fakültesi başkanlığı ve öğrenci konseyi başkan yardımcılığı görevlerini aktif yürüttü. 2004 yılında ise Kayseri’de gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteleri Öğrenci Konseyi Kurultayına katıldı. Avrupa Birliği projelerine dâhil olarak "Kültürel etkiletişim "başlığı adı altında Avrupa ziyaretinde bulundu ve raporlar hazırladı.

2017 yılında Türk Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Siyasete AK Parti Ankara İl Gençlik Kollarında Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladı. 2004 yılına kadar Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004 yılında İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2008-2012 yılları arasında ise Genel Merkez Gençlik Kolları Üniversiteler komisyonunda görev aldı. 2012 yılında da Genel Merkez Gençlik Kolları 3. olağan büyük kongresinde MKYK üyesi seçildi.

1 Kasım 2015 milletvekilliği seçimlerinde AK Parti Ankara 2. Bölge milletvekili adayı oldu. AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.