Mehmet Albayrak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Albayrak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Albayrak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Albayrak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Albayrak 31 Ekim 1995 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Albayrak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehmet Albayrak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erbaaspor futbol takımında oynamaktadır. Erbaaspor takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mehmet Albayrak'nin Erbaaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Albayrak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Albayrak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehmet Albayrak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Albayrak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Eylül 2015 yılında Çorlu 1947

25 Ağu 2016 yılında Orhangazispor

10 Temmuz 2017 yılında BB Bodrumspor

28 Ağu 2018 yılında Karacabey Bld

21 Ocak 2019 yılında Silivrispor

28 Ocak 2021 yılında Büyük Anadolu

13 Ocak 2023 yılında Erbaaspor

Mehmet Albayrak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Albayrak şuan Erbaaspor takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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