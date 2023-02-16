Mehmet Ali Akin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Ali Akin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Ali Akin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Ali Akin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Ali Akin 1 Ocak 2002 tarihinde Adiyaman şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mehmet Ali Akın şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Ali Akin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehmet Ali Akin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Büyükçekmece Tepecik Spor futbol takımında oynamaktadır. Büyükçekmece Tepecik Spor takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mehmet Ali Akin'nin Büyükçekmece Tepecik Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Ali Akin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Ali Akin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehmet Ali Akin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Ali Akin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ankaragücü U19

17 Temmuz 2021 yılında Etimesgut Bld

1 Şubat 2022 yılında Ankaragücü U19

3 Şubat 2022 yılında Kahramanmaraş

30 Haziran 2022 yılında Ankaragücü U19

1 Eylül 2022 yılında Tepecik Spor

Mehmet Ali Akin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Ali Akin şuan Büyükçekmece Tepecik Spor takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

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