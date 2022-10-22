Mehmet Ali Çelebi ve Tanju Özcan arasında gerginlik! Sosyal medyada birbirlerini hedef aldılar

CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ne daha sonra da AK Parti'ye geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan'ı hedef aldı.

ÇELEBİ: TANJU ÖZCAN PARTİZANDIR

Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tanju Özcan’dan bir Çelebi çıkmaz. Tanju Özcan partizandır, son tahlilde 6+1’li masayı destekleyeceğim der. Günü kurtarır. Çelebi devlet adamıdır. Yanlışa yanlış der, gerekçeleriyle neden desteklemeyeceğini açıklar. Gelecek nesilleri düşünür." diye yazdı.

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ÖZCAN'DAN CEVAP GELDİ

Bu paylaşıma yanıt veren Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan şu ifadeleri kullandı:

"Menfaat rüzgarın etkisiyle savrulan, sürekli yön değiştirenlere bu memlekette “devlet adamı” değil “fırıldak” derler Mehmet Ali Çelebi.

Yani kısaca Evliya Çelebi Seyahatname'yi sen dönekliğin kitabını yazdın Çelebi. Sahi kim keşfetti bu döneği?"

NE OLMUŞTU?

Özcan, AK Parti'den teklif aldığını ifade ederek "Ben ne Mehmet Ali Çelebi'yim, ne de Arzu Aydın'ım. Benim ilkelerim var'' demişti.

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