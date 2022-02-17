Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın ifşasına karşılık "Göğüslerini teşhir ediyorsun" demişti! Bu sefer kızı Yasmin Erbil de dekolte dozunu kaçırdı! Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa eden Ece Ronay, taciz iddialarıyla gündemi sallamıştı. Ardından açıklamalar yapan baba kız Ece Ronay'ın konuşulmak için bu girişimde bulunduğunu belirtmişti. Suların durulmasının ardından kızı Yasmin Erbil'in cesur paylaşımlara başlaması ise eleştirilere neden oldu.

1 9 Ece Ronay'ın Mehmet Ali Erbil tarafından kendisine atılan mesajları ifşalaması ve taciz iddialarında bulunması ile magazin gündemi yanıp kavrulmuştu.