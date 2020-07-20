Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla magazin dünyasının gündeminde yer alan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, yaptığı son paylaşımla dikkatleri yine üzerine topladı. 1989 yılında dünya evine giren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar çiftinin, kızları Yasmin Erbil deniz keyfini instagramdan paylaştı.

24 yaşındaki Erbil, bu kez de denizden cesur pozlar paylaştı.Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Erbil, kimi hayranları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Denize girmek için siyah bir bikini tercih eden Yasmin'in pozuna beğeni yağdı. Paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Yasmin Erbil, karantina döneminde Instagram hesabını en aktif kullanan ünlü isimlerden biriydi.

Yasemin Erbil'in babası ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde kök hücre tedavisi için hastaneye yatmıştı. Babası bu durumdayken Yasmin Erbil'in paylaştığı bu pozlar bazı hayranları tarafından eleştiri konusu oldu.