Mehmet Ali Erbil hastaneye yatırıldı! Ünlü şovmenin sağlık durumu nasıl?

63 yaşındaki ünlü şovmen, uzun süredir tedavi gördüğü hastaneden geçtiğimiz haftalarda taburcu olmuştu. Erbil taburcu olsa da rutin kontrolleri deva ediyor.

234 gün boyunca tedavi gören Erbil, fizik tedavinin yanı sıra her ay rutin kontrol için bir gün hastanede kaldığı ortaya çıktı.

Usta sanatçı, Maslak'taki özel bir hastane tedavi gördüğü sırada yakın dostu Ercan Avşar'la görüntülü konuştu.



Ercan Avşar, hastane odasında konuştuğu Erbil'in görüntüsünü, "Geçmiş olsun benim canım abim" notuyla sosyal medyada paylaştı.