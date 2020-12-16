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  3. Mehmet Ali Erbil hastaneye yatırıldı! Ünlü şovmenin sağlık durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil hastaneye yatırıldı! Ünlü şovmenin sağlık durumu nasıl?

Geçtiğimiz yıl evinde düşüp kaburgasını kırdıktan sonra eski hastalığı kaçış sendromu nükseden Mehmet Ali Erbil rutin kontrolünü gerçekleştirmek için her ay bir gün hastanede kalıyor.

Mehmet Ali Erbil hastaneye yatırıldı! Ünlü şovmenin sağlık durumu nasıl?

63 yaşındaki ünlü şovmen, uzun süredir tedavi gördüğü hastaneden geçtiğimiz haftalarda taburcu olmuştu. Erbil taburcu olsa da rutin kontrolleri deva ediyor.

Mehmet ALi Erbil hastaneye yatırıldı! Ünlü şovmenin sağlı durumu nasıl?

234 gün boyunca tedavi gören Erbil, fizik tedavinin yanı sıra her ay rutin kontrol için bir gün hastanede kaldığı ortaya çıktı.

Mehmet ALi Erbil hastaneye yatırıldı! Ünlü şovmenin sağlı durumu nasıl?

Usta sanatçı, Maslak'taki özel bir hastane tedavi gördüğü sırada yakın dostu Ercan Avşar'la görüntülü konuştu.

Mehmet ALi Erbil hastaneye yatırıldı! Ünlü şovmenin sağlı durumu nasıl?
Ercan Avşar, hastane odasında konuştuğu Erbil'in görüntüsünü, "Geçmiş olsun benim canım abim" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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