Mehmet Ali Erbil ilk defa dışarı çıktı! Bu görüntüleri sevenleri üzdü!
Özel bir hastanede kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil, uzun zaman sonra evinden dışarıya çıkmış, arkadaşlarıyla Çekmeköy Park Of İstanbul’u ziyaret etmişti. Erbil'in görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tekerlekli sandalyede olan ve sağ eli sürekli titreyen ünlü şovmenin son hali sevenlerini üzdü.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil uzun bir aradan sonra ilk defa dışarı çıktı ve Çekmeköy Park Of İstanbul’u ziyaret etti. Kök hücre tedavisi gören ünlü şovmenin son hali ise yürekleri burktu. Erbil'in sağ elinin sürekli titremesi ve tekerlekli sandalye ile olması sevenlerini üzdü.
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle aylarca yoğun bakımda kalan ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in tedavisine evinde devam ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evinden çıkmayan Erbil, Çekmeköy Park Of İstanbul'u ziyaret etti. Erbil, hayvanat bahçesinde yavru ayı Diva'yı elleriyle besleyerek süt içirdi.