Mehmet Ali Erbil ilk defa dışarı çıktı! Bu görüntüleri sevenleri üzdü!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil uzun bir aradan sonra ilk defa dışarı çıktı ve Çekmeköy Park Of İstanbul’u ziyaret etti. Kök hücre tedavisi gören ünlü şovmenin son hali ise yürekleri burktu. Erbil'in sağ elinin sürekli titremesi ve tekerlekli sandalye ile olması sevenlerini üzdü.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle aylarca yoğun bakımda kalan ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in tedavisine evinde devam ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evinden çıkmayan Erbil, Çekmeköy Park Of İstanbul'u ziyaret etti. Erbil, hayvanat bahçesinde yavru ayı Diva'yı elleriyle besleyerek süt içirdi.