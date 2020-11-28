Mehmet Ali Erbil kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mehmet Ali Erbil'in hastalığı 'kaçış sendromu' nedir?

Televizyon tarihimizin en sevilen komedyen ve şovmenlerinden Mehmet Ali Erbil, son yıllarda yakalandığı 'Kaçış Sendromu' hastalığı ile ekranlardan uzak kaldı. 9 yıl aranın ardından başlayan İbo Show'un 28 Kasım Cumartesi günü yayınlanacak olan yeni bölümünde konuklar arasında yer alan Mehmet Ali Erbil'in hayatı ve hastalığı merak ediliyor. Programa stüdyodan değil de evinden katılan Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses'i misafir etti ve karşılıklı sohbette bulundular. Peki, Mehmet Ali Erbil kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mehmet Ali Erbil'in hastalığı nedir? İşte detaylar...

MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

8 Şubat 1957 tarihinde dünyaya gelen Mehmet Ali Erbil, İstanbul doğumludur. Oyunculuk, sunuculuk, yapımcılık, komedyenlik, şovmenlik ve seslendirme sanatçılığı yapan Erbil, Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. 30'dan fazla filmde, 10'dan fazla dizide ve tiyatro oyununda oynamış, 5'ten fazla televizyon programının sunuculuğunu yapmıştır.

1970 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü’ne yatılı olarak girdi ve bu dönemde hocası Cüneyt Gökçer'di. Devlet Tiyatrosu’nda konuk oyuncu olarak baş rolde En İyi Tiyatrocu Ödülü’nü kazandı. Buradan mezun olduktan sonra, Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı, Başta ‘Küheylan’ olmak üzere birçok oyunda oynadı ve daha sonra tek kanallı yayın döneminde TRT’de ‘Metronom’ adlı eğlence programında Derya Baykal'la, 1984 yılında da Çiğdem Tunç'la bir ikili oluşturdular. Özel kanalların açılmasıyla birlikte Erbil, TRT’den Kanal 6’ya geçiş yaptı. Daha sonra InterStar ve ATV’de dizi, Show TV’de de program yaptı.

1985'te İlyas Salman ile birlikte oynadığı Uyanıklar Dünyası adlı filmle büyük beğeni topladı. Aynı yıl Nevra Serezli ile birlikte dönemin bir magazin dergisi olan Süper Gazete reklamında rol almıştır. ATV'de canlı yayınlanan Ya Şundadır Ya Bunda adlı programı sunarken yaptığı RTÜK yasasına uygun olmayan hareketinin ardından televizyon programlarına ara vermiştir. Daha önce Emel Sayın'la birlikte Aşkım Aşkım adlı dizide oynamıştır. Kanal D’de yayınlanan yarışma programı Çarkıfelek ve ATV’de uzun bir süre yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisiyle zirveye çıkan başarılı şovmen, Harakiri ve Hababam Sınıfı Güle Güle adlı filmlerle tekrar beyazperdeye geçti. Mehmet Ali Erbil, Kanal D'de Çarkıfelek dışında çeşitli yarışma programları da yaptı. Bir dönem TGRT'de Çarkıfelek yarışmasını sundu. TNT (Türkiye) kanalında Açıl Susam Açıl adıyla şov tarzında yeni bir yarışma sundu. Daha sonra aynı kanalda kısa bir süre Çarkıfelek programı yaptı. Bu programdan da ayrıldı ve Petek Dinçöz sunuculuğa getirildi. 2012'den itibaren tv8'e geçerek Aşka Gel adlı programında sunuculuk yapmıştır. Mehmet Ali Erbil, 2015 yılında Star TV'de yayınlanan Çarkıfelek'in sunuculuğunu yapmıştır. Son dönemlerde, Sinan Çetin'in Bay E, Gani Müjde’nin Kahpe Bizans, Ömer Uğur’un yönettiği Hemşo adlı filmlerde rol aldı. Uzun bir hastalık döneminden sonra tekrar izleyiciler karşısına geçen Erbil, TRT’de yayınlanan Bir Başka Gece adlı programın sunuculuğunu yaptı. Kanal 1'de yayınlanan Çarkıfelek adlı programı sundu. Ramazan geldikten sonra Fox'a Ece ve Çarkıfelek ile birlikte geçmiştir. Kanal 1'de Aşkım Aşkım dizisinin tekrar çekimlerinde yer aldı fakat kanal değişikliği yüzünden dizi sona erdi. Fox TV'de Ece sona erdi, fakat Çarkıfelek ile birlikte 50 Sarışın programı başladı. 50 Sarışın cuma akşamları 19.15'te yayınlandı. Pazartesi'den Perşembe'ye Tuba Ünsal'la Çarkıfelek'i sundu. Çarkıfeleği son kez 2017 yılında Star TV'de sunmuştur. Dünyada sadece 100 kişide görülen Kaçış Sendromu hastası olan Erbil, bekar ve 3 çocuk babasıdır. Stelyo Pipis yıllardır menajerliğini yapmaktadır.

MEHMET ALİ ERBİL'İN HASTALIĞI NEDİR?

Dünya üzerinde yaklaşık 100 kişi de bulunan 'Kaçış Sendromu' hastalığı Türkiye'de ilk kez Mehmet Ali Erbil'de görüldü. Tedavisi olmayan hastalıkların başında gelen Kaçış Sendromu hastalığına Erbil, 2018'de yakalanmıştı.

Kaçış sendromu hastalığı (Capillary leak syndrome), kanın yoğunlaşması, tansiyonun düşmesi gibi bulgular veren hastalık, damarlardan protein, mineral ve suyun sızması" olarak tanımlanmaktadır.

Tekrarlayan şoklarla kendini gösteren sendrom, bu krizlerden 24 saat önce gribal enfeksiyonlarda olduğu gibi, halsizlik, yorgunluk, hafif ateş gibi belirtiler veriyor. Krizler birkaç ayda bir tekrarlayabileceği gibi, bazen yıllarca görülmüyor. Krizi önleyici tedavide de üst solunum yolları enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar veya astım, bronşit hapları uygulanıyor.