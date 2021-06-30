Mehmet Ali Erbil - Seda Sayan tartışmasına bir bomba daha atıldı! Ünlü şovmenin yakın dostu Tolga Yüce'nin açıklaması ortalığı alevlendirdi!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan'ın arasının bozulmasına neden olan paylaşımı yapan Tolga Yüce açıklamasıyla ortalık yeniden alevlenecek

"AÇIKLARSAM DOSTLUĞU KALMAZ"

Magazin dünyasını sarsan olayda Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil'in arasında kalan Tolga Yüce, "Seda Hanım'la ilgili bana attığı ses kayıtlarını açıklamak zorunda kalırsam Sayın Erbil'le hiçbir dostluğu kalmaz" ifadelerini kullandı.

"O PAYLAŞIMI MEHMET ALİ ERBİL YAPTIRDI"

Kaos ortamı oluşturan mesajı atmasının nedenini açıklayan Yüce, "O paylaşımı bana Mehmet Ali Erbil yaptırdı. Daha sonra kendisi paylaşımını sildi." diyerek Erbil tarafından kullanıldığını belirtti.

Seda Sayan'la hiçbir tanışıklığının olmadığını açıklayan Yüce, "Mehmet Ali Erbil beni aradı. 'Bir şey paylaşalım' dedi. 'Sen paylaş, ben de senden paylaşayım' dedi. Ben de bir yazı yazdım. Kendisinden onay aldım, paylaştım. Kendisi de benden alıp, paylaştı ama ben bu yazının Seda Sayan ile alakalı olduğunu bilmiyordum." dedi.

"SES KAYITLARINI AÇIKLARIM!"

Erbil'in olaya kendisini dahil etmesi durumunda elinde ses kayıtlarının olduğunu belirten Yüce, "Beni olayın ortasında bıraktı ama beni dahil ederse, ses kayıtlarına kadar hepsi mevcut. Hepsini açıklarım..." dedi

Mehmet Ali Erbil'den olay yaratacak hareket! Seda Sayan'ı öyle bir hedef aldı ki! Bu kadını televizyonlar…

Mehmet Ali Erbil'in olay paylaşımı sonrası Seda Sayan'dan flaş açıklama! Mehmet Ali Erbil için tecavüz iddiası

Seda Sayan'ın Mehmet Ali Erbil'in tecavüz ettiğini iddia ettiği hizmetçi kim?

Kadırgalı Seda Sayan'ın Tecavüz iddiası Ortalığı fena karıştı! Mehmet Ali Erbil apar topar açıklama yaptı, Özür diledi!

Seren Serengil, Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan tartışmasına dahil oldu! Olay yaratacak sözler! Önce paylaştı sonra sildi!