Çayırova'da Ceylan Ö. isimli genç kız kendini asarak intihar ettiEndüstriyel Tasarım Mühendisi Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanlarıÇırçıl ne demek, TDK'ya göre Çırçıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Muhtar Kent kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Muhtar kent serveti ne kadar?Peyzaj Mimarı Maaşı Ne Kadar? 2021 Peyzaj Mimarı Maaşları ve İş İlanlarıMüdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları28 Ekim 2021 Borsa İstanbul (BİST) açık mı? Borsa İstanbul çalışıyor mu? Bugün borsa İstanbul kaçta kapanıyor? Çalışma saatleri 2021Esra Hankulu cinayetinde yeni gelişme! Ümitcan Uygun'un müebbet hapis istemi kabul edildiRTÜK o sahneleri es geçmedi! İlk bölümü yayınlanan El Kızı isimli dizi ceza aldı!Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Mehmet Ali Erbil yeniden ekranlarda! Fenomen yarışma Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu oldu!

Mehmet Ali Erbil yeniden ekranlarda! Fenomen yarışma Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu oldu!

Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki yeni sunucusu Mehmet Ali Erbil oldu. Erbil, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak haberi takipçilerine duyurdu. Gelinim Mutfakta isimli yarışmayı daha önceki haftalarda sırayla Demet Akalın, Songül Karlı ve Safiye Soyman sunmuştu.

Mehmet Ali Erbil yeniden ekranlarda! Fenomen yarışma Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu oldu!

Geçtiğimiz yıllarda sağlık problemleriyle gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, sağlığına kavuşmasının ardından televizyon ekranlarında yayınlanan programlara konuk olmuş ve yaşadığı zorlu süreci anlatmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise adı sık sık Ece Ronay ile yaşadığı gerginlik ile anılıyordu. Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde yer alan oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya sayfasından paylaştığı bir gönderiyle takipçilerini heyecanlandırdı.

ekran-alintisiyy.jpg
      
"GELİNİM MUTFAKTA ÇOK YAKINDA"

Türkiye'nin sevilen yarışması, Türkiye'nin ünlü isimlerinin sunumlarıyla ekranlarda yerini alıyor. Gelinim Mutfakta’nın bu hafta yayınlanacak olan bölümlerini ise şovmen Mehmet Ali Erbil sunacak.

Sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Mehmet Ali Erbil, “4 yıl aradan sonra ilk program; ‘Gelinim Mutfakta’ bu pazartesi saat 13.00 de Kanal D de ; kaçırmayın üzülürsünüz” sözleriyle haberi duyurdu.

ekran-alintisiyuuhy.jpg​​​​​​​

İşte Mehmet Ali Erbil'in o paylaşımı...

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT