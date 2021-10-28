Mehmet Ali Erbil yeniden ekranlarda! Fenomen yarışma Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu oldu!

Geçtiğimiz yıllarda sağlık problemleriyle gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, sağlığına kavuşmasının ardından televizyon ekranlarında yayınlanan programlara konuk olmuş ve yaşadığı zorlu süreci anlatmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise adı sık sık Ece Ronay ile yaşadığı gerginlik ile anılıyordu. Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde yer alan oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya sayfasından paylaştığı bir gönderiyle takipçilerini heyecanlandırdı.





"GELİNİM MUTFAKTA ÇOK YAKINDA"

Türkiye'nin sevilen yarışması, Türkiye'nin ünlü isimlerinin sunumlarıyla ekranlarda yerini alıyor. Gelinim Mutfakta’nın bu hafta yayınlanacak olan bölümlerini ise şovmen Mehmet Ali Erbil sunacak.

Sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Mehmet Ali Erbil, “4 yıl aradan sonra ilk program; ‘Gelinim Mutfakta’ bu pazartesi saat 13.00 de Kanal D de ; kaçırmayın üzülürsünüz” sözleriyle haberi duyurdu.

​​​​​​​

İşte Mehmet Ali Erbil'in o paylaşımı...