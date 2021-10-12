Mehmet Ali Erbil yine yaptı yapacağını! Ünlü şovmen Ece Ronay'ın taciz iddialarını espriye vurdu! 'Pişkin' tepkisi aldı!

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay ile başlayan taciz iddialarının ardından gazetecilerin sorularına yanıt veren Mehmet Ali Erbil yine dikkatleri üzerine çekti. Açıklamaları sırasında kamuoyundan özür dileyen ünlü şovmenin olayları esprili bir şekilde anlatması tepki görmesine neden oldu.

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz akşam İbrahim Tatlıses’in Belarus’taki konseri öncesi basın mensuplarının karşısına geçti.

"DAHA FAZKA İNCE ELEYİP SIK DOKURUM"

Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay ile başlayan taciz iddialarının ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Mehmet Ali Erbil artık daha dikkatli olacağını belirterek, “Daha fazla ince eleyip sık dokurum artık. Eleyip sık dokumadığımın farkına vardım. Bir tek yanlışım o. Özür diliyorum kamuoyundan yani" diye konuştu.

"AĞABEYİMİN KIZ ARKADAŞLARINA YAZIYORUM"

Sosyal medya üzerinden en büyük yürümesinin "Takibe takip" olduğunu söyleyen Erbil, "Sosyal medyayı kapattım defterde diyebiliyor musunuz?" sorusuna "Çok eğleniyorum. Yok öyle diyemem. Çok oyalanıyorum" diyerek yanıt verdi. Mehmet Ali Erbil "Ağabeyimin kız arkadaşlarına yazıyorum" diyerek espri yaptı.

Mehmet Ali Erbil'in bu tavrı bazıları tarafından pişkinlik olarak nitelendirildi.

ECE RONAY'DAN TEDBİR KARARI

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, yeni şarkısının klibinde yer alan Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiği "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum" şeklindeki mesajları ifşa ederek, tacize uğradığını ileri sürmüş ve magazin gündemine oturmuştu. Ece Ronay, daha sonra mahkemeye başvurarak ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırmıştı. Ece Ronay, Erbil ile buluşan nişanlısı Mehmet Bilir'le ayrıldığını da "Erkekler kendi arasında anlaşmış. Sanırım artık nişanlım değil" sözleriyle nişanlısından ayrıldığını açıklamıştı. Nişanlısı ise Erbil'in özür dilemesi için yanına gittiğini belirtmişti.