Mehmet Ali Erbil'den olay yaratacak hareket! Seda Sayan'ı öyle bir hedef aldı ki! Bu kadını televizyonlar …

Önceki gün, bir estetik merkezine girerken görüntülenen şovmen, şoförü ve kadın yardımcısının desteğiyle estetik merkezinin kapısına kadar ilerleyerek ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet ederken Seda Sayan'a atıfta bulunan Erbil, "Cilt bakımına geldim. Amacımız Seda Sayan'a benzemek. Onun için uğraşıyoruz ama kolay bir şey değil tabi ki." diyerek espriyi patlatmıştı.

"GEÇMİŞİ TEMİZ OLSAYDI..."

Zor günler geçirdikten sonra kendisini arayıp sormayan Seda Sayan'a kırgın olduğu öğrenilen Mehmet Ali Erbil olay yaratacak harekette bulundu.

Oyuncu Tolga Yüce'nin paylaştığı "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" sözünü kendi sosyal medya hesabından paylaşan Erbil herkesi şoke etti.

"GERÇEK DOSTLAR LAZIM"

Ünlü şovmenin hastaneden çıktıktan sonra kendisini arayıp sormayan Seda Sayan'a gönül koyan ünlü şovmenin yakın çevresine, "Bana iyi gün dostu değil, candan gerçek dostlar lâzım" dediği öğrenildi.

AĞIR İTHAMLARDA BULUNDU

Bu hareketiyle de kalmayan Erbil, ardından Beyaz TV'de ekrana gelen Beyaz Magazin programına telefonla bağlanarak Sayan'ı insanların işinden etmekle suçlayarak Fatih Ürek'iten sonra Onur Büyüktopçu'yu da görevinden alıkoyduğunu söyledi.

Seda Sayan geçtiğimiz senelerde Onur Büyüktopçu'nun ayrıldığı Yemekteyiz programının ardından Seda Sayan'ın sunmaya başlamasıyla "Onur'u yerinden ettin" diyerek suçlanmıştı. Konu hakkında konuşan Büyüktopçu ise ayrılık kararı almasında Seda Sayan'ın bir ilgisinin olmadığını açıklamıştı.

Ayrıca şarkıcı Fatih Ürek'in Gelinim Mutfakta programını sunmayı bırakmasının ardından Sayan'ın yerine geçmesi aynı dedikoduların alevlenmesine neden olmuştu.

Öte yandan Seda Sayan, geçtiğimiz haftalarda Demet Akalın ve Alişan ile de aynı sorunu yaşadı...