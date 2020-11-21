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  3. Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf geldi! İşte Erbil'in son hali

Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf geldi! İşte Erbil'in son hali

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün Kilyos'taki özel bir çiftlikte dinlendi. Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf geldi.

Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf geldi! İşte Erbil'in son hali

Ağustos ayında kaçış sendromu hastalığı nedeniyle kök hücre tedavisi olan Mehmet Ali Erbil, önceki gün Kilyos'taki özel bir çiftlikte arkadaşlarıyla vakit geçirdi. 

Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf geldi! İşte Erbil'in son hali

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'e sanatçı dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar eşlik etti. Gün boyunca çiftlikte dinlenen Erbil, orman havası aldı. Tedavi öncesi kestirdiği saçlarının uzadığı görüldü. 

Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf geldi! İşte Erbil'in son hali

Ünlü şovmen, 235 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra verdiği röportajda şu açıklamaları yapmıştı: “Türkiye’nin dört bir yanından insanlar dua etmeye gelmiş. Fizik tedavi sürecinde tembel davranıyorum. Kardeşime 'Eğer yürüyemeyeceksem fişimi çekin' dedim. Doktorlar yüzde 99 ihtimalle yürüyeceğimi söyledi. Kaçış sendromu hastalığı Türkiye’de iki kişide var, biri benim”

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Biraz dinlenmek istiyorum. Sakallı bir film yapacağım, küçük bir rol sadece. O yüzden sakal bıraktım. 

Yoğun bakımdayken aldığım ilaçlar yüzünden kabuslar görüyordum. Gördüğüm kötü kabuslar yüzünden yoğun bakımda ellerimi bağladılar. Ben ellerimi çivilediler sanıyordum. Zaten duygusal bir yapım vardı hastalık sonrası daha da yoğunlaştım. "   İfadelerini kullandı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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