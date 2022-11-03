Mehmet Ali Erbil'i fena trollediler! Futbolcu ile konuşuyor sandı, gerçek bambaşka çıktı!
Mehmet Ali Erbil'in TikTok yayınında dünyaca ünlü futbolcuyla yayın yağıyor sanıp İngilizce konuşmaya çalışması sosyal medyanın gündemine düştü.
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