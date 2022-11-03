Mehmet Ali Erbil'i fena trollediler! Futbolcu ile konuşuyor sandı, gerçek bambaşka çıktı!

Mehmet Ali Erbil'in TikTok yayınında dünyaca ünlü futbolcuyla yayın yağıyor sanıp İngilizce konuşmaya çalışması sosyal medyanın gündemine düştü.

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Mehmet Ali Erbil'i fena trollediler! Futbolcu ile konuşuyor sandı, gerçek bambaşka çıktı! 1

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmasından dolayı gün geçtikçe adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bir dönem fenomen Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiaları ile mahkemelik olan Erbil, şimdilerde çatığı TikTok hesabıyla konuşuluyor.

Mehmet Ali Erbil'i fena trollediler! Futbolcu ile konuşuyor sandı, gerçek bambaşka çıktı! 2

TikTok başta olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarında aktif olan ünlü sunucu yaptığı canlı yayınlarla da konuşuluyor.

Yine TikTok hesabında canlı yayın açan Erbil, bu sefer hiç beklemeyeceği bir şey yaşadı ve sosyal medyanın diline düştü.

Mehmet Ali Erbil'i fena trollediler! Futbolcu ile konuşuyor sandı, gerçek bambaşka çıktı! 3

Açtığı canlı yayına katılımcı ekleyen Erbil, Cristiano Ronaldo'yu yayına aldığını sanıp bir hayli heyecanlandı ve ne yağacağını bilemedi. Erbil o anlarda şaşkın bir şekilde davranmaya devam edip kendisini İngilizce konuşarak ifade etmeye çalıştı.

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