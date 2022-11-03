Mehmet Ali Erbil'i fena trollediler! Futbolcu ile konuşuyor sandı, gerçek bambaşka çıktı!

TikTok başta olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarında aktif olan ünlü sunucu yaptığı canlı yayınlarla da konuşuluyor.

Yine TikTok hesabında canlı yayın açan Erbil, bu sefer hiç beklemeyeceği bir şey yaşadı ve sosyal medyanın diline düştü.