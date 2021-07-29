Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in çocuklukta yaşadıklarını bir kez daha Paylaş Benimle programında dile getirmesi üzerine anne ve babasının kim olduğu merakla araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde Mehmet Ali Erbil'in annesi kimdir? Mehmet Ali Erbil'in babası kimdir? sorularının yanıtına yer verdik...

MEHMET ALİ ERBİL'İN ANNESİ KİMDİR?

64 yaşındaki ünlü şovmenin annesi Yurdagül Eken'dir. Evlendiğinde 16 yaşında olan Yurdagül Erken'in eşi Saadettin Erbil Türk tiyatro ve sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısıydı. Çiftin beraberliği uzun sürmedi, ayrılıktan sonra Yurdagül Eken önce baba evine dönerken daha sonra kendisinden 10 yaş küçük bir doktorla nikah masasına oturdu.

MEHMET ALİ ERBİL'İN BABASI KİMDİR?

1925 yılında İstanbul'da doğan Saadettin Erbil, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır.

Raşit Rıza, Sadi Tek, Muhsin Sabahattin, Cemal Şakir, Dormen, Çığır Sahne, Küçük Sahne, Ses Tiyatrosu ve Anadolu’da birçok tuluat sahnelerinde oynayan Saadettin Erbil, “Doktorun Hatırası”, “Yayla Kartalı”, “Casuslar” gibi birçok oyunlarda başrol oynadı.

Tiyatronun yanı sıra sinema oyunculuğu da yapan Erbil, Türk sinemasının en çok aranılan yüzlerinden oldu. Sanatçının Okan, Mustafa, Mehmet Ali ve Yeşim adında dört çocuğu oldu.

Saadettin Erbil, 16 Kasım 1997'de İstanbul'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.