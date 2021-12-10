Mehmet Ali Erbil'in eğlenmek için gittiği mekanda neye uğradığını şaşırdı! "Hayranınım" diyen adam küfür ederek sandalyeyle saldırdı! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, gittiği bir mekanda eğlenirken yanına gelen hayranı olduğunu söyleyen bir müşteri tarafından saldırıya uğradı. Güvenlik görevlileri sayesinde dayak yemekten kurtulan Erbil’e saldıran kişinin Hollanda vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

1 10 Mehmet Ali Erbil, 28 Haziran günü İstanbul Sarıyer'de ünlü bir balıkçıya gitti. Arkadaşlarıyla eğlenen ünlü sunucunun bulunduğu mekana bir arkadaş grubu daha geldi.