Mehmet Ali Erbil'in eğlenmek için gittiği mekanda neye uğradığını şaşırdı! "Hayranınım" diyen adam küfür ederek sandalyeyle saldırdı!
Mehmet Ali Erbil'in eğlenmek için gittiği mekanda neye uğradığını şaşırdı! "Hayranınım" diyen adam küfür ederek sandalyeyle saldırdı!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, gittiği bir mekanda eğlenirken yanına gelen hayranı olduğunu söyleyen bir müşteri tarafından saldırıya uğradı. Güvenlik görevlileri sayesinde dayak yemekten kurtulan Erbil’e saldıran kişinin Hollanda vatandaşı olduğu ortaya çıktı.