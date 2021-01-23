Mehmet Ali Erbil'in hastalığı nedir? Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? başlıkları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.

MEHMET ALİ ERBİL'İN HASTALIĞI NEDİR?

Mehmet Ali Erbil evinin banyosunda düşüp kaydıktan sonra hastaneye kaldırılmış ve eski hastalığının yeniden nüksettiği açıklanmıştı. Kaçış Sendronu hastalığına yakalanan Erbil, hastalığının yeniden nüksetmesinin ardından uzun süre hastanede yoğun bakımda kalan ünlü şovmen daha sonra evinde tedavisine devam edilmek üzere hastaneden taburcu edilmişti.

MEHMET ALİ ERBİL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden bir yandan da kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den geçtiğimiz günlerde haber gelmişti. Sağlık durumu günden güne iyiye giden Mehmet Ali Erbil, sonunda ayağa kalktı.

Kaçış sendromu hastalığı yüzünden uzun süre hastanede yatan ve ölümden dönen Mehmet Ali Erbil bir süredir evinde tedavi görüyordu.

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili son olarak gelen haberlerde yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak adına kök hücre tedavisine başladığı duyurulmuştu.

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

İlk olarak 1960 yıllarında görülen kaçış sendromu hastalığı, tıp literatürüne Capillary leak syndrome ismi verilerek dahil olmuştur. Hastalığın neyden kaynaklandığı tam olarak tespit edilememiştir. Fakat damarlardan dışarıya sıvı kaçması ile ortaya çıkmaktadır. Bu ise hastada tansiyon düşmesi ve kan basıncı azalmasına neden olmaktadır. Bu belirtilerin uzun süre gözlenmesi ise hastayı şoka sokmaktadır. Dünya üzerinde yaklaşık 800 kişide olan hastalığa son zamanlarda daha çok rastlanmaktadır.

Atakların ne zaman ortaya çıktığı gözlenmeyen kaçış sendromu hastalığı, kişinin hayatını olumsuz olarak etkilemektedir. Birden bire ortaya çıkan krizlerin ölümcül olduğu tespit edilmiştir. Hastalığın ilerlemesi iç organları olumsuz olarak etkiler. Atakların başlamasıyla kan içerisinde protein ve mineraller dışarıya sızmaya başlar. Bu ise organların beslenemeyip fonksiyonlarını bozmaktadır.

KAÇIŞ SENDROMU BELİRTİLERİ NELER?

Bu hastalığın ilk belirtileri arasında yorgunluk, bulantı, karın ağrısı, aşırı susama ve vücut ağırlığında ani artış sayılabilir. Krizler birkaç ayda bir tekrarlayabileceği gibi, bazen yıllarca görülmüyor. Bazı insanlar yaşamları boyunca bir bölüm ve diğerleri yılda birkaç kez olur. Birçok durumda nedeni bilinmemektedir.

KAÇIŞ SENDROMU NEDEN OLUR?

"Son zamanlarda sıklıkla bahsedilen bir hastalık olan kaçış sendromu, hala neden ortaya çıktığı tam olarak bilinmeyen gizemli bir sağlık problemidir. Dünyada ve Türkiye’de çok nadir görülse de yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve erken müdahale edilmediğinde ölüme kadar götüren kaçış sendromunu Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Cenal anlatıyor."

Kaçış sendromunun neden ortaya çıktığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak hastalığı tetikleyen bazı durumlar vardır. Bunların başında kemiklerin ağır hasar görmesi gelir. Bunun sebebi ise şudur. Ağır hasar gören kemiklerdeki dokuların kılcal damarlara geçip tıkanması çok zor bir ihtimal de olsa kaçış sendromunda gerçekleşmektedir.

Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu hastalık, oldukça hızlı oluşan bir durumdur. Şöyle ki, olayın seyri kılcal damarlarda çok hızlı gerçekleşir. Hastanın bir anda tansiyonu düşmeye başlar ve şoka girer. Tam bu noktada müdahale edilmezse geri dönüşü zor durumlar ortaya çıkabilir. Çünkü dışarı çıkan sıvı, akciğer, kalp, karın zarı gibi vücudun belli bölgelerine ulaşır. Aynı zamanda kandaki albümin seviyesinin düşmesiyle birlikte kandaki yoğunluk artar, akıcılığı azalır. Kaçış sendromunu tetikleyen durumlar;

Kemoterapi,

Hantan virüsü,

Endokrin hastalıkları,

Bypass,

Hipotansiyon,

Böbrek yetmezliği.

MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

54 yaşında olan Mehmet Ali Erbil (d. 8 Şubat 1957, İstanbul); Türk oyuncu, sunucu, yapımcı, komedyen, şovmen ve seslendirme sanatçısı.



Tiyatro ve sinema sanatçısı Saadettin Erbil'in oğlu olarak 8 Şubat 1957'de İstanbul’da doğdu. 1835 yılında Erbil'de doğmuş ve sonradan İstanbul'a göç etmiş.



Dedesi Kürt Şeyh Es’edê Erbîlî'nin Menemen olaylarına karıştığı için idam edildiğine dair araştırma konusunu yeni öğrendiğini söyleyen Mehmet Ali, Yani Kürt kökenlisiniz sorusuna Evet. Ama kimlik olarak alt mıyım yoksa üst müyüm doğrusu bilmiyorum. diye yanıtladı.



İlk ve orta öğrenimini İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de yaptı. 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü’ne yatılı olarak girdi ve bu dönemde hocası Cüneyt Gökçerdi. Devlet Tiyatrosu’nda konuk oyuncu olarak baş rolde En İyi Tiyatrocu Ödülü’nü kazandı.



Buradan mezun olduktan sonra, Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı, Başta ‘Küheylan’ olmak üzere birçok oyunda oynadı ve daha sonra tek kanallı yayın döneminde TRT’de ‘Metronom’ adlı eğlence programında Derya Baykal'la, 1984 yılında da Çiğdem Tunç'la bir ikili oluşturdular.



Özel kanalların açılmasıyla birlikte Erbil, TRT’den Kanal 6’ya geçiş yaptı. Daha sonra InterStar ve ATV’de dizi, Show TV’de de program yaptı. 1985'te İlyas Salman ile birlikte oynadığı Uyanıklar Dünyası adlı filmle büyük beğeni topladı.



ATV'de canlı yayınlanan Ya Şundadır Ya Bunda adlı programı sunarken yaptığı RTÜK yasasına uygun olmayan hareketinin ardından televizyon programlarına ara vermiştir



Daha önce Emel Sayın'la birlikte Aşkım Aşkım adlı dizide oynamıştır. Kanal D’de yayınlanan yarışma programı Çarkıfelek ve ATV’de uzun bir süre yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisiyle zirveye çıkan başarılı şovmen, Harakiri ve Hababam Sınıfı Güle Güle adlı filmlerle tekrardan beyazperdeye geçti. Mehmet Ali Erbil, Kanal D'de Çarkıfelek dışında çeşitli yarışma programları da yaptı. Bir dönem TGRT'de Çarkıfelek yarışmasını sundu.



TNT (Türkiye) kanalında Açıl Susam Açıl adıyla şov tarzında yeni bir yarışma sundu. Daha sonra aynı kanalda kısa bir süre Çarkıfelek programı yaptı. Bu programdan da ayrıldı ve Petek Dinçöz sunuculuğa getirildi. 2012'den itibaren tv8'e geçerek Aşka Gel adlı programında sunuculuk yapmıştır.



Mehmet Ali Erbil, 2015 yılında Star TV'de yayınlanan Çarkıfelek'in sunuculuğunu yapmıştır. Son dönemlerde, Sinan Çetin'in Bay E, Gani Müjde’nin Kahpe Bizans, Ömer Uğur’un yönettiği Hemşo adlı filmlerde rol aldı. Uzun bir hastalık döneminden sonra tekrar izleyiciler karşısına geçen Erbil, TRT’de yayınlanan Bir Başka Gece adlı programın sunuculuğunu yaptı.



Kanal 1'de yayınlanan Çarkıfelek adlı programı sundu. Ramazan geldikten sonra Fox'a Ece ve Çarkıfelek ile birlikte geçmiştir. Kanal 1'de Aşkım Aşkım dizisinin tekrar çekimlerinde yer aldı fakat kanal değişikliği yüzünden dizi sona erdi. Fox TV'de Ece sona erdi, fakat Çarkıfelek ile birlikte 50 Sarışın programı başladı.



50 Sarışın cuma akşamları 19.15'te yayınlandı. Pazartesi'den Perşembe'ye Tuba Ünsal'la Çarkıfelek'i sundu. Şu anda Show TV'de yayınlanan Çarkıfelek'in sunuculuğunu yapmaktadır. Dünyada sadece 100 kişide görülen Kaçış Sendromu hastası olan Erbil, bekar ve 3 çocuk babasıdır. Stelyo Pipis yıllardır menajerliğini yapmaktadır.

EVLİLİKLERİ

Muhsine Şehnaz Kamiloğlu (1980-1985)

Nergis Kumbasar (1989-1996)

Sedef Altuntaş (2001-2003)

Tuğba Coşkun (2005-2010)

ÇOCUKLARI

Sezin Erbil (d. 1982)

Yasmin Erbil (d. 1995)

Ali Sadi Erbil (d. 2006)

SUNUCULUK

Televizyon Programı

Metronom

Çarkıfelek

Ya Şundadır Ya Bunda

Açıl Susam Açıl

Aşka Gel

Bir Başka Gece

Gol show

50 Sarışın

Ali Baba'nın Çiftliği

Eyvah Düşüyorum

DİZİ

Harem (2012, tv dizisi) - Ulan Bator

Ece (2008, tv dizisi) - Ege

Yıldızlar Savaşı (2007, tv dizisi)

En Son Babalar Duyar (2004, tv dizisi) - Naylon Evlat Semih

Büyümüş De Küçülmüş (2003, tv dizisi) - Tarcan/Afacan (Ses)

Hastayım Doktor (2002, tv dizisi) - Dr. Talat Can

Aşkım Aşkım (2001, tv dizisi) - Şener Uzun

Can Dostlar (2000, tv dizisi)

Tatlı Kaçıklar (1996-2001, tv dizisi) - Rafet

Zamanda Yolculuk (1995, tv dizisi)

Şıpsevdi (1977, tv dizisi) - Meftun

FİLM

Polis Akademisi Alaturka (2015,film) - Haşmet

Pak Panter (2010) - Yuri Gagarin

Oyuncak Hikayesi 3 (2010) - Woody

Maskeli Beşler: Kıbrıs (2008) - Rocky Selim

Emret Komutanım Şah Mat (2006) - Emekli KGB ajanı Karpov

Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu (2006) - Kartal Kaptan/Zaldabar



Keloğlan Karaprens'e Karşı (2005) - Keloğlan

Hababam Sınıfı Üç Buçuk (2005) - Deli Bedri

Maskeli Beşler İntikam Peşinde (2005) - Cezaevi Müdürü

Hırsız Var! (2005) - Mafya Babası Ekrem

Teberik Şanssız (2005, tv filmi)



Hababam Sınıfı Askerde (2004) - Deli Bedri/Bedri Binbaşı

Hababam Sınıfı Merhaba (2003) - Deli Bedri

Ömerçip (2002) - Şoför Adnan

Hemşo (2000) - Yaşar

Oyuncak Hikayesi 2 (1999) - Woody

Kahpe Bizans (1999) - İlletyus