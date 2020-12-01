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  3. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yazı geri getirdi! Bikinili pozu ile yüzlerce beğeni aldı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yazı geri getirdi! Bikinili pozu ile yüzlerce beğeni aldı

Mehmet Ali Erbil'in yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren kızı Yasmin Erbil yine sosyal medyada çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yazı geri getirdi! Bikinili pozu ile yüzlerce beğeni aldı

Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu hastalığı ve evinde geçirdiği kaza sonucu ölümden dönmüş ve geçtiğimiz günlerde son haliyle magazin gündeminde yer almıştı. 

Babasının hastalık sürecinde verdiği pozlarla zaman zaman eleştirilerin odağında yer alan 24 yaşındaki Yasmin Erbil yeni pozuyla dikkat çekti.

Yazı geri getiren Yasmin Erbil bikini üstüyle verdiği pozu paylaştı. Erbil'in pozuna beğeni yağdı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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