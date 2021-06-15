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  3. Mehmet Ali Erbil'in olay paylaşımı sonrası Seda Sayan'dan flaş açıklama! Mehmet Ali Erbil için tecavüz iddiası

Mehmet Ali Erbil'in olay paylaşımı sonrası Seda Sayan'dan flaş açıklama! Mehmet Ali Erbil için tecavüz iddiası

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan hakkında yaptığı paylaşımla gündem oldu. Erbil'in paylaşımı sonrası Seda Sayan dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Mehmet Ali Erbil'in olay paylaşımı sonrası Seda Sayan'dan flaş açıklama! Mehmet Ali Erbil için tecavüz iddiası

Bir zamanlar yakın dostu olan ünlü şarkıcı Seda Sayan hakkında sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulunan komedyen Mehmet Ali Erbil magazin gündemine bomba gibi oturdu.

Son dönemde şarkıcılığıyla değil de televizyona yaptığı programlarla adından söz ettiren Sayan'a ilişkin yaptığı paylaşımda "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" ifadelerini kullanan Erbil'e yanıt gecikmedi.

Mehmet Ali Erbil'in olay paylaşımı sonrası Seda Sayan'dan flaş açıklama! Mehmet Ali Erbil için tecavüz iddiası

"BENİM BÖYLE RUHU KİRLİ BİR ARKADAŞIM OLAMAZ!"

Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Seda Sayan, ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil’in kendisi için söylediği sözler üzerine şu ifadelere yer verdi:

"Can çıkmadan huy çıkmıyor. Adam akıllanmıyor ders çıkarmıyor ise yapacak hiçbir şey yok Allah müstehakını versin. Benim böyle ruhu kirli bir arkadaşım zaten olamaz"

Mehmet Ali Erbil'in olay paylaşımı sonrası Seda Sayan'dan flaş açıklama! Mehmet Ali Erbil için tecavüz iddiası

Mehmet Ali Erbil'in olay paylaşımı sonrası Seda Sayan'dan flaş açıklama! Mehmet Ali Erbil için tecavüz iddiası

SEDA SAYAN'IN MEHMET ALİ ERBİL İLE İLGİLİ TECAVÜZ İDDİASI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sinirlerine hakim olamayıp öfke dolu açıklamalarda bulunan Seda Sayan bununla da yetinmedi ve ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil için tecavüz iddiasında bulundu.

Mehmet Ali Erbil'in olay paylaşımı sonrası Seda Sayan'dan flaş açıklama! Mehmet Ali Erbil için tecavüz iddiası

"İŞİNE BAK RUHUNU ARINDIR!"

Sayan Sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:

"Tuğba ile evli iken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişim kirli olduğu doğrudur. Dahası var, bence işine bak ruhunu arındır"

Mehmet Ali Erbil'in olay paylaşımı sonrası Seda Sayan'dan flaş açıklama! Mehmet Ali Erbil için tecavüz iddiası

PAYLAŞIMINI "DUA ET, ÇOCUKLARININ HATIRINA" DİYEREK KALDIRDI

Ünlü şarkıcı, bir süre sonra Erbil'e ağır suçlamalarda bulunduğu paylaşımını "Dua et çocuklarının hatırına" diyerek kaldırdı.

Mehmet Ali Erbil'in olay paylaşımı sonrası Seda Sayan'dan flaş açıklama! Mehmet Ali Erbil için tecavüz iddiası

{TITLE_STRIP}Mehmet Ali Erbil'den olay yaratacak hareket! Seda Sayan'ı öyle bir hedef aldı ki! Bu kadını televizyonlar…

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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