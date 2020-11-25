Mehmet Ali Erbil'in son halini kızı Sezin Erbil paylaştı!

Kaçış sendromu hastalığı yüzünden ölümden dönen ve uzun süre hastanede kalan Mehmet Ali Erbil her geçen gün daha da iyileşiyor. Son olarak geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla kısa bir tatil yapan Erbil'in son halini kızı Sezin Erbil sosyal medya hesabından paylaştı.

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili son olarak gelen haberlerde kök hücre tedavisine başladığı duyurulmuştu.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bugün kızı Sezin Erbil ile bir araya geldi. Hasret gideren baba-kız sevenlerine de sürpriz yaptı.

Sezin Erbil sosyal medya hesabından babasının fotoğrafını paylaşıp altına, 'Ve işte her şeyim. Çok soruyordunuz, sizin için biraz önce çekilmiş son hali. Ayrıca şimdi söylemiyorum çok yakında büyük sürpriz var' notunu düştü.