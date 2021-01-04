Mehmet Ali Erbil'in tıraş olduğu görüntülere çokça beğeni geldi!

Uzun süren tedavi sonucunda iyileşme sürecine giren 63 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabı instagram üzerinden 2 yıl sonra ilk kez sakal tıraşı olduğu anı paylaştı. "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notuyla videoyu yayınlayan Erbil'in o videosuna çokça beğeni ve yorum geldi.