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  3. Mehmet Ali Erbil'in tıraş olduğu görüntülere çokça beğeni geldi!

Mehmet Ali Erbil'in tıraş olduğu görüntülere çokça beğeni geldi!

Uzun süren tedavi sonucunda iyileşme sürecine giren 63 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabı instagram üzerinden 2 yıl sonra ilk kez sakal tıraşı olduğu anı paylaştı. "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notuyla videoyu yayınlayan Erbil'in o videosuna çokça beğeni ve yorum geldi.

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04 Ocak 2021 Pazartesi 11:35
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