Mehmet Ali Erbil'in tıraş olduğu görüntülere çokça beğeni geldi!
Uzun süren tedavi sonucunda iyileşme sürecine giren 63 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabı instagram üzerinden 2 yıl sonra ilk kez sakal tıraşı olduğu anı paylaştı. "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notuyla videoyu yayınlayan Erbil'in o videosuna çokça beğeni ve yorum geldi.
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04 Ocak 2021 Pazartesi 11:35
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