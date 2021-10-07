Mehmet Ali Erbil'le bir araya gelen Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir'den çarpıcı iddialar! "Bir sürü silahlı adam vardı"

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay, klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil tarafından tacize maruz kaldığını söyleyerek ünlü şovmenin kendisine "Bu gece yanında uyumak istiyorum" şeklinde attığı mesajları ifşalamıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu olaydan sonra Erbil'in ekibinin Ece Ronay'ın nişanlısına 50 bin TL para teklifinde bulunduğu ileri sürüldü.

Geçtiğimiz akşam Mehmet Ali Erbil'le bir araya gelerek video çektiği için tepki çeken Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir, bugün 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak kendisini savundu.

ÖZÜR DİLEMESİ İÇİN BULUŞMUŞ

Ünlü şovmenle buluşmasının perde arkasını anlatan Mehmet Bilir, "Ece'nin sürekli yalan haberlerle ve geçmişiyle yargılanması beni rahatsız etmeye başladı. Çevremden de çok telefon alınca konuyu çözmek için Mehmet Ali Erbil'le görüşmek istedim. Beni evine davet etti. Dün akşam saat 8'de Sarıyer'deki evine gittim. Evinin önü çok kalabalıktı silahlı adamlar falan vardı. Arayıp sen beni tongaya mı düşürmeye çalışıyorsun kapıda silahlı adamlar var dedim." şeklinde açıklamada bulundu.

"'ECE'Yİ SATTIN, KAÇ PARA ALDIN' GİBİ MESAJLAR ATILDI"

Nişanlısının bu konularla gündem olmasını istemediği için Erbil'in özür dilemesini istediğini söyleyen Bilir, şovmenin bu isteğini kabul ettiğini ve onun için evine gittiğini açıkladı. Bilir, "Videoyu benimle beraber çekti. İlk defa böyle bir olayla karşı karşıya geldiğim için ne yapacağımı bilemedim. Bana 'Ece'yi sattın, kaç para aldın' gibi mesajlar atıldı. Benim Mehmet Ali Erbil'in parasına ve ününe ihtiyacım yok. Ece benim böyle bir şeye ihtiyacım olmadığını çok iyi biliyor. Bu konu beni rahatsız ettiği için görüşme yaptım. Ben evden çıktıktan sonra videoda özür dilenen kısımlar silinmiş. Benim de kardeşlerim var böyle bir şey asla kabul edilemez. Ece'nin böyle gündem olması beni çok rahatsız ediyor. Ben bu olayda Ece'ye herhangi bir tepki de göstermedim." dedi.

ECE'NİN NİŞANLISI VE MEHMET ALİ ERBİL OLAYI KAPATTI

64 yaşındaki ünlü şovmen, dün akşam Ece Ronay'ın nişanlısı ile çektiği videoda "Mehmet kardeşim Ece Ronay'ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet'i bu olayları kapatalım, üstüne örtelim diye davet ettim. Çünkü hem kamuoyu, hem biz hem o taraf çok rahatsız oldu. Mehmet de beni kırmadı, davetime icabet etti geldi yemeğimi yedi" dedi. Bilir ise "Sen de bizi çok güzel ağırladın. Teşekkür ediyorum" dedi.

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