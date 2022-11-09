Mehmet Ali Kayacı Kimdir, Nereli? TV5 Sunucusu Mehmet Ali Kayacı, FETÖ'cü Hakan Şükür için Neler Söyledi?

TV5 ekranlarında yayımlanan programda FETÖ'cü Hakan Şükür'e söylediği sözlerden dolayı sunucu Mehmet Ali Kayacı'nın kim olduğu merak edildi. İşte Mehmet Ali Kayacı Kimdir, Nereli? TV5 Sunucusu Mehmet Ali Kayacı, FETÖ'cü Hakan Şükür için Neler Söyledi?

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Mehmet Ali Kayacı Kimdir, Nereli? TV5 Sunucusu Mehmet Ali Kayacı, FETÖ'cü Hakan Şükür için Neler Söyledi?

Saadet Partisi'nin yayın organlarından birisi olan TV5 ekranlarına bu sabah FETÖ firarisi olan Hakan şükür davet edildi. Program sunucusu olan Mehmet Ali Kayacı'nın Hakan Şükür'e söylediği övgü dolu sözler sonrası kim olduğu merak edilip araştırılıyor. Bizde haberimizde merak edilenlere yer verdik. İşte Mehmet Ali Kayacı Kimdir, Nereli? TV5 Sunucusu Mehmet Ali Kayacı, FETÖ'cü Hakan Şükür için Neler Söyledi?

Mehmet Ali Kayacı Kimdir, Nereli? TV5 Sunucusu Mehmet Ali Kayacı, FETÖ'cü Hakan Şükür için Neler Söyledi?

MEHMET ALİ KAYACI KİMDİR?

Mehmet Ali Kayacı'nın Konyalı olduğu ve şu anda TV5 ekranlarında Genel Yayın Koordinatörü olarak çalıştığı bilinmektedir.

Kayacı 2018-2019 yılları arasında da Sözcü Gazetesi'nin Konya temsilcisi olarak görev yapmıştır.

Mehmet Ali Kayacı Kimdir, Nereli? TV5 Sunucusu Mehmet Ali Kayacı, FETÖ'cü Hakan Şükür için Neler Söyledi?

MEHMET ALİ KAYACI FETÖ'CÜ HAKAN ŞÜKÜR İÇİN NE DEDİ?

Mehmet Ali Kayacı programda "Eski bir milli futbolcu Hakan Şükür'ü misafir edeceğiz. Kendisi Amerika'da. Türkiye'nin yaşamış olduğu sendromu konuşacağız. Hakan Bey hoş geldiniz"

"Ben Oktay Derelioğlu hayranıydım. Siz de tabii ki çok başarılı bir sporcuydunuz. 9 saniyelik bir golle rekor kırdığınızı da hatırlatarak önemli işlere imza attığınız süreci hatırlıyorum. Bu açıdan da sizi böyle anmak önemli diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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