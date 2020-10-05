Mehmet Ali Koran'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Bulunan kafatası Koran'a ait çıktı

Mehmet Ali Koran davasında bulunan kafatası ve kemiklerin bugün Müge Anlı canlı yayında Koran'a ait olduğunu açıkladı. Bunu haberi duyan stüdyodaki kişiler şaşkınlıklarını gizleyemezken Koran'ın annesi ise gözyaşlarına boğuldu.