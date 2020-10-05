Mehmet Ali Koran'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Bulunan kafatası Koran'a ait çıktı
Mehmet Ali Koran davasında bulunan kafatası ve kemiklerin bugün Müge Anlı canlı yayında Koran'a ait olduğunu açıkladı. Bunu haberi duyan stüdyodaki kişiler şaşkınlıklarını gizleyemezken Koran'ın annesi ise gözyaşlarına boğuldu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 5 Ekim'de yayınlanan canlı yayınında Mehmet Ali Koran'ın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Müge Anlı, 24 aralık 2019 tarihinde Muğla Bodrum'da kaybolan 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran ile ilgili Adli Tıp Kurumundan gelen DNA sonucu Betty'nin bulduğu kafatasının Koran'a ait olduğunu ortaya çıkardı.
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05 Ekim 2020 Pazartesi 11:59
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