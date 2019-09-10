Mehmet Ali Şahin'den Kaftancıoğlu açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Canan Kaftancıoğlu hakkında mahkemenin verdiği kararla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mehmet Ali Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkeme kararı ile ilgili soru üzerine, yaklaşık 2 yıl Adalet Bakanlığı yaptığını söyleyerek hatırlatmada bulundu.

ŞAHİN'DEN KAFTANCIOĞLU HAKKINDAKİ MAHKEME KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Şahin, yargı kararlarını hiç tartışmadığını belirterek, "Yargı bir karar verir. Bu kararı beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama yargının bir kararıdır. Yargı kararı herkesi bağlar. Gerçek kişileri de tüzel kişileri de bağlar. Bu kararı beğenmeyenler, temyiz edeceklerdir, istinafa gelecektir. Orada değerlendirilecektir, henüz kesinleşmiş bir şey yok. Birçok değerlendirme yapılabilir, ben onlara girmek istemiyorum. Yani, 'Uzun yıllar önce atılmış olan twitlerdir bunlar. Aradan 5-6 yıl geçmiş. Niye bu kadar süre bekletildi de sonra dava açıldı.' falan diye değerlendirmeler de yapılıyor. Bu yine hukuk çerçevesinde değerlendirilmeli." diye konuştu.