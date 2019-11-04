Mehmet Altan kimdir? internette araştırılmaya başlandı. Bu durumun en önemli sebeplerinden biri de "FETÖ darbe çağrışımı" davasında, tutuksuz sanık olarak yargılanan Mehmet Altan'ın beraatine karar verilmesi. Çıkan son dakika haberleri sonrası Mehmet Altan hakkında detaylı bilgi edinmek steyen internet kullanıcıları araştırma yapıyor. Peki Mehmet Altan kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

MEHMET ALTAN KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Altan Ocak 1953'de Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1979 yılında İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olduktan sonra 1979 yılında Lisansüstü ve doktora eğitimi için Fransa'ya gitti.

Paris I. Pantheon Sorbonne Üniversitesi'nde, Türkiye-IMF ilişkilerini inceleyen çalışmasıyla 1980 yılında uzman, Türkiye'nin ABD ve SSCB ile ilişkilerini inceleyen teziyle de iktisat doktoru unvanı aldı.

Yüksek öğrenimi sırasında özel bir şirkette ve Türk Haberler Ajansı'nda çalıştı. Doktora eğitimi sırasında ise çeşitli gazetelerde yazılar yazdı. Cumhuriyet Gazetesi'nin Paris muhabirliğini yaptı. 1985 yılında Paris'te yazdığı denemeleri Kanatlı Karınca adlı kitapta topladı. Akademi Kitabevi Deneme Ödülünü alan bu kitaptan sonra, tezinden esinlenerek yazdığı Süperler ve Türkiye adlı bilimsel çalışması yayımlandı.

1984 yılında Türkiye’ye döndükten sonra Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’de planlama uzmanı olarak çalıştı. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne yardımcı doçent olarak girdi. 1987’de doçent, 1993’de profesör oldu. Mehmet Altan halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Politikası Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği görevi yanı sıra, 1987 yılından 2006 yılı Kasım ayına kadar Sabah Gazetesi’nde, o tarihten 2012 Ocak ayına kadar Star Gazetesinde başyazar olarak köşe yazılarını yazmıştır.

Mehmet Altan "FETÖ darbe çağrışımı" davasında, tutuksuz sanık olarak yargılanıyordu.

Mehmet Altan'ın beraatine karar verildi.