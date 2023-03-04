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Mehmet Altınöz kimdir, nerelidir, mesleği ve kariyeri nedir, ne mezunudur? Mehmet Altınöz'ün biyografisi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, katıldığı televizyon programlarında yapmış olduğu siyasi yorum ve analizleriyle izleyicilerin dikkatini çekerek, Mehmet Altınöz kimdir, nerelidir, mesleği ve kariyeri nedir, ne mezunudur? diye araştırmaya başladılar. İşte! Mehmet Altınöz'ün biyografisi.
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