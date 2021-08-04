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Mehmet Altun kimdir? Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayın katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı mı?

Konya'nın Meram ilçesinde gerçekleşen olayda güvenlik kameraları ile belirlenen Mehmet Altun aranıyordu. Konya’da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi olayında flaş bir gelişme yaşandı. Peki Mehmet Altun kimdir? Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayın katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı mı? Detaylar haberimizde...

Mehmet Altun kimdir? Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayın katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı mı?

Konya'nın Meram ilçesinde gerçekleşen olayda güvenlik kameraları ile belirlenen Mehmet Altun  aranıyordu. Konya’da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi olayında flaş bir gelişme yaşandı. Peki Mehmet Altun kimdir? Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayın katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı mı? İşte detaylar...

MEHMET ALTUN KİMDİR?

Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmüştü. Mehmet Altun olayın katil zanlısıydı.

Meram ilçesinde gerçekleşen olayda güvenlik kameraları ile belirlenen Mehmet A'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyordu. Mehmet Altun ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Mehmet Altun kimdir? Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayın katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı mı?

Mehmet Altun kimdir? Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayın katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı mı?

KONYA'DA 7 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OLAYIN KATİL ZANLISI MEHMET ALTUN YAKALANDI MI?

Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri dün tamamlandı.

Dün adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 10'u, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Konya'nın Meram ilçesinde gerçekleşen olayda güvenlik kameraları ile belirlenen Mehmet A'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyordu.

Konya’da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun özel harekat polislerinin operasyonuyla saklandığı arazide bugün (4 Ağustos Çarşamba) yakalandı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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