Konya'nın Meram ilçesinde gerçekleşen olayda güvenlik kameraları ile belirlenen Mehmet Altun aranıyordu. Konya’da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi olayında flaş bir gelişme yaşandı. Peki Mehmet Altun kimdir? Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayın katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı mı? İşte detaylar...

MEHMET ALTUN KİMDİR?

Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmüştü. Mehmet Altun olayın katil zanlısıydı.

Meram ilçesinde gerçekleşen olayda güvenlik kameraları ile belirlenen Mehmet A'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyordu. Mehmet Altun ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

KONYA'DA 7 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OLAYIN KATİL ZANLISI MEHMET ALTUN YAKALANDI MI?

Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri dün tamamlandı.

Dün adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 10'u, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Konya'nın Meram ilçesinde gerçekleşen olayda güvenlik kameraları ile belirlenen Mehmet A'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyordu.

Konya’da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun özel harekat polislerinin operasyonuyla saklandığı arazide bugün (4 Ağustos Çarşamba) yakalandı.