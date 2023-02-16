Mehmet Aslan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Aslan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Aslan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Aslan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Aslan 16 Ocak 2000 tarihinde Mardin şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Aslan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Servet Sever yapmaktadır. Mehmet Aslan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Siirt İl Özel İdaresi Spor futbol takımında oynamaktadır. Siirt İl Özel İdaresi Spor takımına 7 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Mehmet Aslan'nin Siirt İl Özel İdaresi Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Aslan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Aslan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mehmet Aslan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Aslan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2018 yılında Mardin BB

7 Eylül 2020 yılında Siirt İÖİ

Mehmet Aslan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Aslan şuan Siirt İl Özel İdaresi Spor takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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