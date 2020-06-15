Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu paylaşım!

İki hafta önce sahte hesapların önüne geçmek sevenleriyle iletişimde kalabilmek için instagram hesabı açan Mehmet Aslantuğ, son attığı video ile herkesi duygulandırdı. 2000 yılında kucağına aldığı oğlu Can’ın doğum öncesi ve sonrasının ve eşi Arzum Onan’ın görüntülerinin yer aldığı video beğeni rekorları kırdı.