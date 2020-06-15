Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu paylaşım!
İki hafta önce sahte hesapların önüne geçmek sevenleriyle iletişimde kalabilmek için instagram hesabı açan Mehmet Aslantuğ, son attığı video ile herkesi duygulandırdı. 2000 yılında kucağına aldığı oğlu Can’ın doğum öncesi ve sonrasının ve eşi Arzum Onan’ın görüntülerinin yer aldığı video beğeni rekorları kırdı.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 30. bölüm fragmanı yayınlandı | Şule yine oyun mu oynuyor?
Kuruluş Osman 26. bölüm fragmanı yayınlandı | Kayı obasından büyük direniş!
Linet, kalça büyütme iddialarına canlı yayında göstererek cevap verdi!
Jason Derula matkapla mısır yeme akımına uydu! Üst dişlerinden oldu
15 Haziran 2020 Pazartesi 10:14
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT