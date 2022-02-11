Mehmet Ayan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mehmet Ayan'ın biyografisi

Birçok kanalda spor yorumcusu olarak gördüğümüz Mehmet Ayan'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Mehmet Ayan kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Mehmet Ayan'ın biyografisi...

MEHMET AYAN KİMDİR?

Mehmet Ayan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunudur.

1975 yılında dünyaya gelmiştir, net olmamakla birlikte aslen Isparta Senirkent’li olduğu belirtilmektedir.

Günümüzde televizyon ekranlarında yorumcu, sunucu, ayrıca radyo tv programcılığı ve yönetmenliği yapmaktadır.

1995 senesinde Best Fm ile radyoya adım atmış yine aynı radyoda Haber Müdürlüğü görevine kadar yükselmiştir.

Ardından Star Grubu Radyolarının haber merkezini kurmuş ve 2 yıl müdür olarak görev almıştır.

Sırası ile Alem FM, At yarışı yazarlığı ve program sunumu, Lig Tv 3 Korner 1 Penaltı, Ntv Kırmızı Çizgi gibi program ve kanallarda görev yapmıştır. Son olarak A Spor ekranlarında boy göstermiştir.