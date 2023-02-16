Mehmet Bagli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Bagli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mehmet Bagli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mehmet Bagli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mehmet Bagli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Bagli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Bagli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Bagli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Bagli 12 Temmuz 2002 tarihinde Konya şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mehmet Bağlı şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Bagli Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehmet Bagli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bursa Yıldırım Spor futbol takımında oynamaktadır. Bursa Yıldırım Spor takımına 14 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Mehmet Bagli'nin Bursa Yıldırım Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Bagli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mehmetbagli_/

Mehmet Bagliboyu ve yaşı kaç

Mehmet Bagli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Bagli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Mehmet Bagli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Bagli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ekim 2019 yılında Selçuklu Bld

28 Nisan 2021 yılında Gölyazı Bld

14 Ağu 2021 yılında Bursa Yıldırım

Mehmet Bagli kimdir

Mehmet Bagli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Bagli şuan Bursa Yıldırım Spor takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mehmet Bagli nereli

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