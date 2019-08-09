Mehmet Bahaddin Yetkin, istifa etti. İSBAK A.Ş Genel Müdürü Mehmet Bahaddin Yetkin'in istifası hakkında internet üzerinde arama yapılmasına yol açtı. Peki Mehmet Bahaddin Yetkin kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

MEHMET BAHADDİN YETKİN KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1980 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelen , 2003 yılında Yakın Doğu Üniversitesi'nden Bilgisayar Mühendisliğini tamamladı. Buradan 3.5 yılda ve 'Yüksek Onur Belgesi' ile mezun oldu.

7 yıl kamuda olmak üzere 16 yıllık iş tecrübesi olan Yetkin, pek çok belediye ve bakanlığa bilişim alanında danışmanlık yaptı.

2007 yılında e-Türkiye ödülüne layık görülerek, 2 farklı dalda Türkiye’nin “en iyi e-belediye projesi” ödülünü aldı. Bu alanda hizmetlerine devam etti, 2011 yılında Akıllı Şehir Teknolojileri alanında faaliyette bulunan üst düzey şirketlerde yönetici olarak yüksek pozisyonlarda çalıştı.

Türkiye'nin pek çok şehrinde ve yurt dışında da 14 ülkede yine Akıllı Şehir Teknolojileri çalışmaları yaptı. Bu özel sektör işlerinin yanında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Danışmanlığı da yaptı.

Evli 3 çocuk babası olan Yetkin, İngilizce bilmektedir.