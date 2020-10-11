Eski il sağlık müdürü ve müsteşar yardımcısı Mehmet Bakar, hayatını kaybetti. Bakar'ın cenazesinin bugün İstanbul'da Fatih Camisinden ikindi namazına müteakip kılınacağı ve Edirnekapı mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Peki, Mehmet Bakar kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? Detaylar haberimizde...

Acı haberi duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul il sağlık eski müdürlerinden, bakanlığımız emekli müsteşar yardımcısı Dr. Mehmet Bakar, tedavi gördüğü Bakırköy Eğitim Araştırma Hastanesinde vefat etti. Tıp camiasının saygı ve sevgisini kazanmış ağabeyimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

MEHMET BAKAR KİMDİR?

1954 yılında İzmit Karamürsel’de doğan Uzm. Dr. Mehmet Bakar, ilk orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1983’te İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Bakar, ilk olarak Ankara Çubuk Merkez 2 No’lu Sağlık Ocağı’nda pratisyen hekim olarak göreve başladı.

1998 yılında İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji dalında uzmanlığını aldı. İstanbul’da 1989-1992 ve 2003-2005 yılları arasında İl Sağlık Müdür Yardımcısı, 2005-2009 yılları arasında ise İl Sağlık Müdürü olarak görev yaptı.

Sonraki yıllarda Başhekim Yardımcılığı ve Bakan Müşavirliği yapan Bakar 2014 yılından itibaren kararname ile Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü.

Evli ve 7 çocuk babası olan Bakar 11.10.2020 tarihinde hayata veda etti.

NEDEN ÖLDÜ?

Bakırköy Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören Mehmet Bakar, bugün hayatını kaybetti. Bakar'ın ne için tedavi gördüğüne dair ise bir bilgi bulunmuyor.