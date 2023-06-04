Mehmet Barlas'a veda! Cenazeye katılan Erdoğan tabuta omuz verdi

Türk basınının saygın isimlerinden Mehmet Barlas, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Barlas, entelektüel birikimiyle her alanda örnek bir aydın olarak biliniyordu. Herkes tarafından saygıyla tanınan bir isim olan Barlas'ın cenazesi, bugün öğle namazının ardından İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'ın cenaze törenine birlikte katıldı.

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BARLAS AİLESİ ERDOĞAN'I KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canan Barlas ve Cemil Barlas'a taziyelerini iletti.

Barlas için düzenlenen cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, eski İçişleri Bakanları Muammer Güler ve Mehmet Ağar, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Galatasaray Spor Kulübü eski başkanları Faruk Süren ve Adnan Polat, birçok milletvekili, siyasetçi, aile üyeleri, yakınları ve meslektaşları da katıldı.

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ERDOĞAN TABUTA OMUZ VERDİ

Cenaze namazının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler tabuta omuz vererek Mehmet Barlas'ın cenazesini taşıdı.

Mehmet Barlas'ın cenazesi, defnedilmek üzere Yeniköy Mezarlığı'na götürüldü.

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