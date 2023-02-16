Mehmet Batuhan Telsiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Batuhan Telsiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Batuhan Telsiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Batuhan Telsiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Batuhan Telsiz 25 Ocak 2004 tarihinde Osmaniye şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Batuhan Telsiz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehmet Batuhan Telsiz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malatya Arguvan Spor Kulübü futbol takımında oynamaktadır. Malatya Arguvan Spor Kulübü takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mehmet Batuhan Telsiz'nin Malatya Arguvan Spor Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Batuhan Telsiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Batuhan Telsiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mehmet Batuhan Telsiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Batuhan Telsiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2022 yılında Erdemli Bld

7 Eylül 2022 yılında M.Arguvan SK

Mehmet Batuhan Telsiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Batuhan Telsiz şuan Malatya Arguvan Spor Kulübü takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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