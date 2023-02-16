Mehmet Berber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Berber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mehmet Berber kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mehmet Berber ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mehmet Berber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Berber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Berber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Berber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Berber 16 Ocak 1996 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Berber Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehmet Berber, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor futbol takımında oynamaktadır. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mehmet Berber'nin Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Berber Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mehmetberbeer/

Mehmet Berberboyu ve yaşı kaç

Mehmet Berber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Berber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Mehmet Berber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Berber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağu 2010 yılında Bugsaş Spor Alt

14 Ekim 2011 yılında Ankaraspor Alt

1 Temmuz 2014 yılında Osmanlıspor U21

31 Ağu 2015 yılında Bugsaş Spor

30 Ağu 2016 yılında Kırıkhanspor

30 Haziran 2017 yılında Bugsaş Spor

25 Ağu 2017 yılında Turgutluspor

28 Ağu 2019 yılında Fatsa Belediye

28 Ağu 2020 yılında Kahta 02 Spor

29 Ağu 2022 yılında M.Arguvan SK

12 Ocak 2023 yılında Büyük Anadolu

Mehmet Berber kimdir

Mehmet Berber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Berber şuan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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Mehmet Berber nereli

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