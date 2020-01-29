Mehmet Berk Ergin kimdir? Birçok kişi sosyal yardımlaşma paylaşımları ile dikkat çeken Mehmet Berk Ergin ile ilgili internette arama yapıyor. Sosyal medyada yaptığı yüz binlerce, milyonlarca liralık yardım kampanyalarıyla sürekli dikkat çeken Mehmet Berk Ergin, bu durum dolayısıyla merak ediliyor. Peki Mehmet Berk Ergin kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

MEHMET BERK ERGİN KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Berk Ergin, 23 Kasım 1994 tarihinde Bingöl'de doğdu.

Mehmet Berk Ergin, sosyal medyada yaptığı yüz binlerce liralık kampanyaları çok hızlı toplamasıyla bunun yanı sıra kamuoyunda infiale yol açan adli konulara müdahil olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Mehmet Berk Ergin akrabalarının büyük çoğunluğunun oturduğu Adana'da da uzun bir süre yaşadı. Çok genç yaşta üst düzey ulusal gazetelerde bir dönem yazarlık yaparak Türkiye'nin en genç köşe yazarı olarak tanınmaya başladı.

Sosyal medyada edindiği kitleyle, çocukluğunda yaşadığı zorluklardan esinlenerek 2008 yılının başlarında sosyal medyada sosyal yardımlaşmaya yönelen Ergin, yaklaşık 2 milyon sosyal medya takipçisiyle sosyal sorumluluğun önde gelen isimlerinden biri haline geldi.

Eğitim, sağlık, gıda, kışlık ihtiyaçlar gibi sosyal çalışmalarla da yakından ilgilenen Ergin, aynı zamanda Valiliklerden alınan izinli kampanyalarda ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdürüyor.

Mehmet Berk Ergin, son olarak depremden etkilenen Elazığ ve Malatya halkına verdiği büyük desteklerle gündeme geldi.