Mehmet Boynukalın kimdir? Nereli? Mehmet Boynukalın biyografisi

86 yıl sonra kılınacak ilk namaz ile Ayasofya Cami ibadete açılacak. 24 Temmuz itibariyle ibadete açılacak olan Ayasofya Camide görev yapacak olan imam ve müezzinlerin isimleri de belli oldu. Ayasofya'nın imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın oldu. Bu kapsamda Mehmet Boynukalın'ın biyografisi, ve çıkardığı kitaplar merak konusu oldu. Peki Mehmet Boynukalın kimdir? kimdir? Nereli? Kitaplarının ismi neler? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Mehmet Boynukalın, El-Ezher’deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İngiltere’de bilimsel araştırmalarda bulundu. Boynukalın, ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşri alanlarında çalışmalar gerçekleştirdi.

Eğitim bilgileri:

Lisans, El-Ezher Üniversitesi, İlahiyat, 1992

Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995

Doktora, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999

NERELİ?

Prof.Dr. Mehmet Boynukalın'ın nereli olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor.

ERBAŞ, AYASOFYA'DA GÖREV ALACAK KİŞİLERİ AÇIKLADI

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, gerçekleştirdiği basın toplantısıyla Ayasofya Caminde görev alacak olan 3 imam ve 5 müezzinin isimlerini açıkladı. Prof. Dr. Ali Erbaş şu açıklamalarda bulundu:

"Vaktiyle Ayasofya Camisi'nin imamlığını o günün üniversitesi sayılacak Ayasofya Medresesi'nin büyük hocaları yapıyordu. Biz, bu tarihi geçmişimize de uyarak, bugün Ayasofya Camisi'ne bir profesör hocamızı imam olarak görevlendiriyoruz. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, kurra hafız ve ilmiyle hakikaten talebelerine ve ilminden istifade eden pek çok insanımıza doyurucu bilgiler veren Prof. Dr. Mehmet Boynukalın. İstanbul Yeni Cami İmam Hatibi, 2015 yılı Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi olan kurra hafız Ferruh Muştuer. Fatih Camisi İmam Hatibi ve 2009 yılında Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi olan kurra hafız Bünyamin Topçuoğlu. Üç imam hatibimiz, inşallah Ayasofya Camisi'nde milletimize hizmet edecek."

Prof. Dr. Ali Erbaş, "Sultanahmet Camisi Müezzini Mehmet Hadi Duran, Sultanahmet Camisi Müezzini İbrahim Çoban, Kadıköy Selamiçeşme Camisi Müezzini, TRT'nin Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye ikincisi olan Şükrü Asıleren, Emirgan Camisi İmam Hatibi, hafız ve 2014'te Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi olan Alpcan Çelik ve Beyazıt Camisi Müezzini, 2015'te Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye birincisi olan Rıdvan Akbaş, Ayasofya Camisi'nde ezanlarıyla ve tilavetleriyle milletimize hizmet edecek. İmamlarımızla ve müezzinlerimizle inşallah Ayasofya Camisi'nde milletimize, Müslümanlara hizmet götürmeye çalışacağız. Rabbim bütün hocalarımızın seslerine daha da güzellik versin; ilimlerini, hizmet aşklarını artırsın ve uzun yıllar Ayasofya'da görev yapmalarını kendilerine nasip eylesin." diye konuştu.