Eski Ayasofya baş imamı Mehmet Boynukalın'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım tepki çekince, hesabını dışarıya kapatmak durumunda kaldı. Peki Mehmet Boynukalın tweetinde ne yazdı? | Mehmet Boynukalın ne dedi? İşte ayrıntılar...

MEHMET BOYNUKALIN TWEETİNDE NE YAZDI?

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle tartışmalara neden olan ve geçtiğimiz ay Ayasofya baş imamlığından istifa eden Mehmet Boynukalın, tam kapanmada alkol yasağına ilişkin yaptığı açıklamalara gelen tepkiler üzerine yaptığı paylaşıma "Vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım" notunu düştü. Boynukalın'ın paylaşımı tepki çekti.

MEHMET BOYNUKALIN NE DEDİ?

Eski Ayasofya baş imamı Mehmet Boynukalın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Helal haram nedir bilmeyen adi bir güruh kalkmış bana helali haramı öğretmeye kalkıyor. Devletimin üniversitesinde din dersi verip helal hatta farz olan bir iş yapıyor ve karşılığını helal olarak alıyorum. Sizin pisliğinize ihtiyacım yok. Alayınızın cehenneme kadar yolu var

Bu güruh helal haram nedir bilmiyor; paranın itibari bir şey olduğunu da anlamıyor. Önemli olan yaptığınız işin helal olmasıdır. Devletin kasasına bu paranın nereden geldiği sizi ilgilendirmez. Evet düzeltilmesi gerekir; ama o ayrı bir konudur.

Merak etmeyin ey güruh, haram (!) ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım.

Hadisi şerif: "Allah içkiyi içeni, sakiyi, satanı, satın alanı, taşıyanı ve kendisine taşınanı lanetlemiştir" (Ebu Davud, Tirmizi). Allah inkar edene iman, günahkar olana tövbe nasip etsin."

MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?

Mehmet Boynukalın Ayasofya Cami'nin eski baş imamıdır.

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Mehmet Boynukalın kimdir, nerelidir, kaç yaşında?