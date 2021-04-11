Mehmet Boynukalın'dan üzen haber! Koronavirüse yakalandı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi eski İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın koronavirüs salgınına yakalandı.

Hastalığını Twitter hesabı üzerinden duyuran Boynukalın, yaptığı paylaşımda ''Koronadan dolayı evde ilaç alıyor ve istirahat ediyorum. Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah. Elhamdülillah alâ külli hal'' ifadelerini kullandı.

Boynukalın İstanbul Sözleşmesi, laiklik ve ekonomi ile ilgili açıklamalarıyla gündeme gelmesinin ardından geçici süreliğine yürüttüğü imamlık görevinden ayrılmıştı. Görevden ayrılmasıyla ilgili yaptığı açıklamasında şu sözleri kaydetmişti

"Asıl mesleğim üniversite öğretim üyeliği olmasına rağmen, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talebi ve Marmara Üniversitesi'nin uygun görmesiyle Ayasofya-i Kebir'deki şerefli makama görevlendirme ile geldim. İki gün önce, akademik/ilmi çalışmalarıma daha fazla vakit ayırabilmek için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki baş imam hatiplik görevimden affımı ve görevlendirmemin sona ermesini istedim. Aldığım kararın bir diğer sebebi ise, milli iradeye karşı pervasızca yayınlanan malum bildiriyle ilgili yorumlarda yalan yanlış kıyaslamalara gidilerek, 'Ayasofya İmamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım' gibi hezeyanlara meydan vermemektir.

86 yıl sonra yeniden cami olarak fethedilen bu mübarek mekanda ilk baş imam hatip olarak görev yapmamı takdir eden Yüce Mevla'ya sonsuz hamdü senalarımı arzediyor, bu göreve beni layık bulan idarecilerimize ve hassaten Kıymetli Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bendeniz bu görevdeyken bildiğim kadarıyla, dilim döndüğünde İslam'ı anlatmaya çalıştım. Bunu yapmazsam Allah katında mesul olurum düşüncesiyle hareket ettim.

Bu niyetin yarın Allah katında bana şahitlik edeceğini umuyorum. İslam'a ve Kur'an'a bir bütün olarak inanıp yaşamayı Rabbim hepimize nasip etsin. Bugüne kadar bana desteğini bildiren yahut düşüncelerime katılmayan bütün kardeşlerimden Allah binlerce kez razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyer yapan Boynukalın'ın biyografisine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz...

Mehmet Boynukalın kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın neden görevden ayrıldı?