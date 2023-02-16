Mehmet Burak Bayrak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Burak Bayrak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Burak Bayrak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Burak Bayrak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Burak Bayrak 17 Ocak 2002 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Burak Bayrak Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehmet Burak Bayrak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor futbol takımında oynamaktadır. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mehmet Burak Bayrak'nin Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Burak Bayrak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/bayrakburak.10/

Mehmet Burak Bayrak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Burak Bayrak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Mehmet Burak Bayrak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Burak Bayrak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ekim 2021 yılında Yahşihanspor

30 Ağu 2022 yılında Büyük Anadolu

Mehmet Burak Bayrak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Burak Bayrak şuan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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