Nihat Özdemir'in görevinden istifa etmesi sonrası Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanını seçmek için olağanüstü genel kurula gidecek. Yapılacak seçim öncesi Mehmet Büyükekşi Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri ile 5 saat süren toplantı sonrası yaptığı açıklamada, 200 delegenin imzasını aldığını belirterek," . İnşallah seçimlerde en güzel şekilde bayrağı alıp daha ilerilere götürerek gerek süper lig, gerek diğer liglerle ilgili neler yapabileceğimizi, hep birlikte el ele vererek, güzel bir ortam içinde ortaya çıkarmak istiyoruz." dedi.

Bunun üzerine futbolseverler de Mehmet Büyükekşi'nin biyografisi ve yaşamı hakkında bilgi sahibi olmak için internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Bu kapsamda "Mehmet Büyükekşi kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mehmet Büyükekşi hangi takımlı? " sorularının yanıtları haberimizde...

MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

İş insanı Mehmet Büyükekşi, 1961 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi ve İngiltere'de İşletme ve İngilizce dil eğitimini aldı.

Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyeliği, DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK İcra Kurulu Üyeliği, İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyeliği, Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Mehmet Büyükekşi daha önce yaptığı görevler şöyle:

Daha önce; Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Yönetim Kurulu Üyeliği,

5 Yıl (TİM) Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği,

8 Yıl (İSO) İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği,

6 Yıl (TÜRDEV) Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği,

14 Yıl Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyeliği,

B20 Yürütme Kurulu Üyeliği,

TOBB-BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,

TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,

Turkish Do&Co Yönetim Kurulu Üyeliği,

Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) Yönetim Kurulu Üyeliği,

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanlığı,

2000-2006 İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı,

1997-2008 yılları arasında Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Kurumu ve Eğitim Vakfı (TASEV) Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

61 yaşındaki Mehmet Büyükekşi, evli ve üç çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ HANGİ TAKIMLI?

Geçmişte Gaziantep Futbol Kulübü Başkanlığı yapan Mehmet Büyükekşi'nin hangi takımı tuttuğuna yönelik bir bilgi bulunmamaktadır.