Mehmet Büyükekşi: “Takımımıza güveniyoruz”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi 1-1 sona eren Ermenistan maçı sonrası yaptığı açıklamada, "İnşallah bundan sonraki maçlarda sakatlarımız düzelir, daha iyi bir oyunla, daha başarılı sonuçlar alırız. Biz takımımıza...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Mehmet Büyükekşi: “Takımımıza güveniyoruz”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi 1-1 sona eren Ermenistan maçı sonrası yaptığı açıklamada, "İnşallah bundan sonraki maçlarda sakatlarımız düzelir, daha iyi bir oyunla, daha başarılı sonuçlar alırız. Biz takımımıza güveniyoruz" dedi.

A Milli Takım'ın Ermenistan ile 1-1 beraber kaldığı maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Maalesef iyi bir sonuç olmadı. Çok üzgünüz. Bugün burada çok daha sevinçli ve Avrupa Şampiyonası'na garantilemiş bir şekilde gitmemiz gerekiyordu ama maalesef çok şanssız bir gol yedik. İki oyuncumuz ıska geçti ve birçok da şanssız pozisyonları gole çeviremedik maalesef. Ama çok şükür ki en azından berabere bitirdik, şansımız aynı şekilde devam ediyor. Salı günü rakiplerimiz oynayacak. O maçın sonucu son derece önemli. Şu anda 10 puanla liderliğimiz devam ediyor. İnşallah bir şey kaybetmedik" diye konuştu.

"Takımımıza güveniyoruz"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kaliteli bir takıma sahip olduklarını belirterek, "Buradan böyle bir sonuçla gitmememiz lazımdı. Özellikle Türk halkından özür diliyoruz, iyi oynayamadık. İnşallah sonraki maç bunu telafi edeceğiz. Benim de moralim bozuk ama önümüzdeki maçlarda yine başarılı olacağımıza inanıyoruz. Biliyorsunuz forvet hattında üç tane oyuncumuz sakat. Aynı şekilde iki tane de sol bekimiz sakat. Cenk, alışık olmadığı bölgede oynadı. Orada da yeteri kadar randıman alamadık. İnşallah bundan sonraki maçlarda sakatlarımız düzelir, daha iyi bir oyunla, daha başarılı sonuçlar alırız. Biz takımımıza güveniyoruz. İyi bir takımımız var. Son dakikalarda yine galibiyet kaçıran taraf olduk" ifadelerini kullandı.

"Kaybettiysek takım olarak kaybettik"

Berabere biten maçın ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a yapılan eleştiriler hakkında da konuşan Büyükekşi, "Tabii konu bugün için Stefan Kuntz ama kaybettiysek tüm teknik ekip ve futbolcularımız ile beraber kaybettik. Kaybettik derken maçı kaybetmedik, iki puan kaybettik. İki puanı beraber kaybettik. Şu anda takımımızda çok güzel bir arkadaşlık söz konusu. Bütün yönetim kurulumuz hepsi burada. Herkes destek veriyor. Eskişehir halkına da çok teşekkür ediyoruz. Onlar da Türk Milli Takımı'nı çok güzel bir şekilde desteklediler. İnşallah bunları da atlatacağız. Daha iyi günleri ve güzel günleri hep birlikte göreceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ozan Kabak: "Her şey bitmiş değil"
Ozan Kabak: "Her şey bitmiş değil"
Gustavo Sauer: "Rizespor bu sene çok iyi takım kurdu"
Gustavo Sauer: "Rizespor bu sene çok iyi takım kurdu"
Tour of Van Uluslararası Bisiklet Yarışı’nın Erciş etabı tamamlandı
Tour of Van Uluslararası Bisiklet Yarışı’nın Erciş etabı tamamlandı
Hüseyin Eroğlu: “Vizyonumuz Avrupa’ya oyuncu taşımak”
Hüseyin Eroğlu: “Vizyonumuz Avrupa’ya oyuncu taşımak”
Son Haberler
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
Fatih Erbakan: "Orta Vadeli Ekonomik Program çözümden uzakta"
Fatih Erbakan: "Orta Vadeli Ekonomik Program çözümden uzakta"
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
Eda Erdem Dündar: "Bugün dünyanın en mutlu insanıyım"
Eda Erdem Dündar: "Bugün dünyanın en mutlu insanıyım"
Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda kazandı
Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda kazandı
Fatih’te ayak tenisi turnuvası bu yıl 3. kez düzenlendi
Fatih’te ayak tenisi turnuvası bu yıl 3. kez düzenlendi
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Florin Nita, Gaziantep FK’da
Florin Nita, Gaziantep FK’da
1969 Bilecik Spor Kulübü, ilk hazırlık maçında göz doldurdu
1969 Bilecik Spor Kulübü, ilk hazırlık maçında göz doldurdu
İnegöl Belediyesi Yaz Okulları’nda öğrenciler sertifikalarını aldı
İnegöl Belediyesi Yaz Okulları’nda öğrenciler sertifikalarını aldı
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!